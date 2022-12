5 skvělých online AI nástrojů, které můžete vyzkoušet zdarma

Pokud bychom měli vzít jediný AI nástroj, o kterém se v poslední době mluví nejvíce, tak se rozhodně bude jednat o Dall-E. Právě tento nástroj se totiž stal za krátkou dobu velmi populárním a díky něj se lidé začali o umělou inteligenci více zajímat. Dall-E je konkrétně nástroj, který dokáže pracovat s obrázky, a to hned několika způsoby. Buď můžete do textového pole zadat text, podle kterého se má vygenerovat obrázek, anebo můžete nahrát vlastní obrázek s tím, že ho následně pomocí Dall-E můžete různě upravovat. Dall-E si můžete vyzkoušet zdarma, funguje zde každopádně kreditový systém, takže zdarma můžete provést jen omezený počet úkonů

Jak už jsem zmínil, tak se s umělou inteligencí v poslední době roztrhl pytel. Posledním nástrojem, o kterém se začalo hojně mluvit jen před pár dny, je rozhodně ChatGPT. Jak už název napovídá, tak v rámci tohoto nástroje máte k dispozici chat, do kterého můžete vepsat jakýkoliv požadavek, dotaz či cokoliv jiného s tím, že vám následně umělá inteligence odpoví, a to klidně v češtině. Jednoduše si tak můžete nechat o čemkoliv napsat esej, zeptat se na otázky, na které by vám nikdo neodpověděl, anebo si třeba nechat vygenerovat kód k nějakému jednoduchému programu. ChatGPT zná odpověď prakticky na všechno a je k dispozici zdarma, tak ho určitě vyzkoušejte.

Pokud náš magazín sledujete pravidelně, tak jste před několika týdny dost možná zaregistrovali článek, ve kterém jsme se věnovali nástroji s názvem GFPGAN. Pomocí tohoto nástroje můžete velmi jednoduše prostřednictvím umělé inteligence zvětšit nějaký obrázek, který máte v nízkém rozlišení, anebo ho zkrátka vylepšit, například pokud je rozmazaný či starší. Obrázek do GFPGAN jednoduše nahrajete, nastavíte si parametry, a poté už jen stačí pár sekund počkat na zhotovení výsledného obrázku, který lze následně samozřejmě stáhnout a uložit do počítače. I GFPGAN je k dispozici zdarma a osobně jej využívám skutečně velmi často.

Quick, Draw!

Na závěr jsem si pro vás připravil velmi jednoduchou hru, ve které si můžete ověřit, jak moc dokáže být umělá inteligence chytrá. Jedná se konkrétně o Quick, Draw!, což je nástroj, který dokáže na základě vašeho malování určit, co zrovna kreslíte. V praxi to funguje tak, že vám je zadáno nějaké slovo, které začnete kreslit s tím, že umělá inteligence hádá, co vlastně kreslíte. Na uhádnutí kreslené věci má Quick, Draw! rovných 20 sekund a zatím se mi ani jednou nestalo, že by něco neuhádl. Ve všech případech to zvládl během několika málo sekund, a to se z hlediska kreslení skutečně řadím mezi maximální antitalenty. Quick, Draw! je taktéž k dispozici zdarma a pro krátkodobé zabavení byste ho určitě měli využít.

Quick, Draw! si můžete vyzkoušet zde