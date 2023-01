Tato webová stránka dokonale parafrázuje jakýkoliv váš text

Co se týče umělé inteligence, tedy AI, tak se dá říct, že se s ní v posledních měsících roztrhl pytel. Prvně se začaly objevovat nástroje pro různou úpravu fotek, například DALL-E, následně jsme všichni s otevřenou pusou koukali na ChatGPT, tedy na umělou inteligenci, se kterou můžete chatovat a ptát se jí na různé věci. Ukázalo se, nástroje využívající umělou inteligenci jsou opravdu velmi schopné, každopádně jsou tady s námi už delší dobu, akorát se o nich tolik nemluvilo. V tomto článku se společně podíváme na aplikaci QuillBot, která taktéž využívá umělou inteligenci, a to k práci s textem.

QuillBot je webová aplikace, která nabízí hned několik různých nástrojů, jenž můžete využívat. Prvním nástrojem je Paraphaser, který konkrétně slouží k parafrázování vámi zadaného anglického textu. Po zadání si vyberete styl textu, například standardní, formální či jednoduchý, společně s počem synonym, která se mají využít. Následně vám aplikace „vyplivne“ text, který bude umělou inteligencí dotažen k dokonalosti s využitím správných slov. Dalším nástrojem je Grammar Checker, který dokáže, jak už název napovídá, zkontrolovat gramatiku a pravopis ve vámi zadaném textu v angličtině nebo němčině. K dispozici je pak také nástroj Plagiarism Checker, který dokáže ověřit plagiátorství zadaného textu, a to ve více než sto různých jazycích – tento nástroj je však placený.

Dalším dostupným nástrojem je Co-Writer, který využívá prakticky veškeré funkce z aplikace QuillBot a pomáhá vám k tomu, abyste napsali co možná nejlepší text. V rámci tohoto nástroje můžete jednoduše prohledávat stránky a zapisovat si potřebné informace s tím, že následně text můžete parafrázovat, shrnout (zkrátit), zkontrolovat gramatiku a pravopis, využít automatické citace či asistenta psaní pro automatické dokončování vět a mnoho dalšího. Předposledním nástrojem je Summarizer, který dokáže shrnout zadaný text do kratšího a „údernějšího“ textu. Třešničkou na dortu je pak Citation Generator, ve kterém si můžete nechat vygenerovat veškeré potřebné citace. Skvělé je, že QuillBot nemusíte využívat pouze na webové stránce, ale můžete si také stáhnout rozšíření, a to nejen do Google Chrome a dalších Chromium prohlížečů, ale také do textového editoru Word.

Pro základní práci je aplikace QuillBot k dispozici zdarma, avšak samozřejmě s relativně velkými omezeními. V rámci nástroje Paraphaser můžete pozměnit zdarma text o maximální délce 125 slov, vybrat si jen ze základních stylů a využívat jen omezený počet synonym. Summarizer pak zdarma podporuje pouze text o délce 1200 slov, Plagiarism Checker je pak k dispozici pouze v placené verzi. Pokud se tedy rozhodnete QuillBot vyzkoušet ve verzi zdarma a bude vám vyhovovat, tak si můžete pořídit jeho plnou verzi, kde se omezení můžete zbavit. Měsíční předplatné vychází na 19.95 dolarů, půlroční předplatné na 13.33 dolarů měsíčně a roční předplatné na 8.33 dolarů měsíčně. Samozřejmě je většina nástrojů v rámci QuillBot k dispozici jen pro anglický jazyk, každopádně pokud s ním často pracujete a chtěli byste ho zdokonalit, tak je určený přesně pro vás.

QuillBot můžete vyzkoušet zde