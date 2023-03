Wu-Tang, Empire Records a další novinky na Disney+, které vám zpříjemní víkend (3. 3. 2023 – 5. 3. 2023)

Wu-Tang: Americká sága

Děj je zasazen do začátku 90. let v New Yorku, na vrcholu crackové epidemie. Seriál sleduje vytvoření Clanu, vizi Bobbyho Diggse alias The RZA, který se snaží dát dohromady tucet mladých černochů, kteří jsou rozpolceni mezi hudbou a kriminalitou, a ze kterých se nakonec stane ten nejméně pravděpodobný příběh amerického úspěchu.

Disney+ si můžete předplatit zde