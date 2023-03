Meta začíná integrovat AI do WhatsAppu, pomáhá jí bývalý vysoce postavený zaměstnanec Applu

Mark Zuckerberg oznámil, že Meta pracuje na nových produktech nejvyšší úrovně. Tímto názvem označuje produkty, které integrují umělou inteligenci do svých služeb. V první řadě by se integrace umělé inteligence měla týká WhatsAppu. V tom by měla uměla inteligence pomoci především prodejcům nebo různým službám, které odpovídají na zákaznické dotazy. Místo reálných lidí, by mohl být na druhém konci chatu právě profil napojený na umělou inteligenci, který bude odpovídat na dotazy zákazníků nebo uživatelů.

Meta chce představit vlasntí vizi umělé inteligence a její integrace do svých produktů jakmile dokončí prvotní fázi testování. Cílem je podle Zuckerberga vytvořit nástroje umělé inteligence, které budou lidem pomáhat v rámci služeb, jenž Meta nabízí. Meta by chtěl integrovat do WhatsAppu ChatGPT a nikoli vlastní AI. Poté, co se otestuje AI v podobě ChatGPT ve WhatsAppu, chce jej Meta začít používat také v rámci svého Messangeru. Meta taktéž zkoumá možnosti využití AI v oblastech jako je vytváření filtrů nebo reklam na FB a Instagramu. Integraci AI do produktů společnosti Meta povede Ahmad Al-Dahle, který pracoval na různých pozicich v Applu v uplynulých 16 letech. Mimo jiné v Applu vedl tým zabývající se vývojem nových produktů.