Ivan Bartoš: Elektronická občanka v mobilu má dorazit už letos a bude velmi bezpečná

Štve vás, že zatímco platit už mobilem pohodlně můžete, například občanku či řidičák je třeba mít ve fyzické podobě? Nebojte, nemělo by trvat dlouho a těchto prehistorických přežitků se snad zbavíme. Tvrdí to alespoň dlouhodobě vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš, který se nyní o projektu v krátkosti rozpovídal i v novém rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Možná tou nejpozitivnější věcí, která v rozhovoru z úst Bartoše zazněla, je to, že plán na uvedení elektronické občanky ještě do konce letošního roku stále platí. Ta by se měla objevit konkrétně v chystané aplikaci eDokladovka, do které v budoucnu zamíří i spousta dalších karet a dokumentů včetně kartičky pojištěnce, receptů od lékařů, ale samozřejmě taky řidičského průkazu či rodného listu. Skvělé je pak i to, že je dále v plánu nová aplikace gov.cz, která bude sloužit pro snadné procházení Portálu občana, popřípadě správu dat v něm i s komunikací s úřady.

Dalším velkým pozitivem, které Bartoš v rozhovoru vyřkl, je fakt, že elektronická občanka je extrémně bezpečnou záležitostí. „Zneužití elektronické identity ve fyzickém světě je vlastně minimální,“ řekl doslova s tím, že zneužití brání zabezpečovací systémy dnešních telefonů, díky kterým se k elektronické občance jen tak někdo nedostane, zatímco k fyzické to problém logicky není. Velkým pozitivem je pak to, že si elektronickou občanku budete moci třeba i sami přes Portál občana deaktivovat, aby například v případě krádeže telefonu nehrozilo riziko, že přeci jen nějak zneužita bude. Zkrátka a dobře, čekají nás dle všeho zlaté časy. Jelikož jsme však v naší zemi slyšeli za poslední roky již mnoho skvělých plánů například v čele s trackovací aplikací eRouška a tak podobně, bude nejlepší, když zatím zmírníme naše očekávání a počkáme si až na samotný výsledek.