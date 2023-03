Apple chce naučit první AR/VR headset jednu z nejužitečnějších vychytávek svých produktů

Již delší dobu narážíme na informace o záměrech Applu přijít s náhlavní soupravou pro smíšenou realitu. Nyní se rýsují i jasnější kontury možného využití funkcí Kontinuity, díky kterým bude přechod mezi zařízeními s virtuálními a fyzickými pracovními prostory bezproblémový. Minulý týden totiž Evropský patentový úřad zveřejnil patentovou přihlášku společnosti Apple s názvem „Multi-Device Continuity for use with Extended Reality (XR) Systems“, ve které Apple nastiňuje hned několik možných scénářů využití interoperability podobné Handoff mezi svým headsetem a dalšími zařízeními.

V jednom z příkladů Apple popisuje situaci, kde pracuje uživatel náhlavní soupravy na e-mailové zprávě na obrazovce iPhonu, načež pomocí gesta ruky nebo přepnutí pohledu přenese e-mail na větší virtuální displej a pokračuje v práci prostřednictvím pohybů prstů detekovaných kamerami náhlavní soupravy.

Další ukázka představuje scénu, kdy zatímco se přehrává skladba v mediální aplikaci iPhonu, uživatel náhlavní soupravy gestikuluje nebo se dívá na HomePod ve stejné místnosti, a tím přenáší přehrávání hudby do chytrého reproduktoru aniž by došlo k přerušení a bez fyzického přiblížení se k reproduktoru. Takové řešení by bylo technicky možné pomocí přímého připojení peer-to-peer nebo cloudového serveru.

Apple ukazuje i další nabízející se implementaci, kde namísto přechodu z fyzického displeje na virtuální náhlavní soupravu se rozšíří pracovní prostor stolního Macu umístěním ovládacích prvků či jiných součástí aplikace blízko, ale mimo hranice obrazovky monitoru do prostředí rozšířené reality. Jak daleko se nacházíme od skutečného příchodu Apple headsetu zatím známo není, ale právě některé příklady v patentu nám mohou poskytnout dobrou představu o tom, kam společnost Apple, pokud jde o rozšířenou realitu a funkce Kontinuity, směřuje.

Fotogalerie AR Apple Glasses koncept - 1 AR Apple Glasses koncept - 2 AR Apple Glasses koncept - 3 AR Apple Glasses koncept - 4 AR Apple Glasses koncept - 5 AR Apple Glasses koncept - 6 AR Apple Glasses koncept - 7 AR Apple Glasses koncept - 8 AR Apple Glasses koncept - 9 Vstoupit do galerie

Z toho co doposud víme, by nemělo být k fungování headsetu zapotřebí iPhone a bude možné ho používat samostatně. K tomuto účelu by měl sloužit nový operační systém xrOS navržený speciálně pro AR/VR. xrOS bude obsahovat aplikace, které známe z iOS jako Safari, Fotky, Zprávy, Mapy, Apple TV+, Apple Music, Podcasty nebo Kalendář a také přizpůsobenou aplikaci FaceTime. K ovládání náhlavní soupravy nebude nutné žádné ovládací zařízení, Apple chce místo toho spoléhat na gesta rukou, která budou analyzována množstvím kamer.

Nejbližší možný. termín, kdy bychom se mohli dočkat odhalení první verze náhlavní soupravy Apple, pravděpodobně nazvanou „Reality Pro“, je na WWDC v červnu tohoto roku, přičemž zařízení by bylo dostupné nejdříve koncem roku 2023.

V současnosti funkce Kontinuity poskytuje možnost uživatelům v rámci Apple ekosystému přecházet z jednoho zařízení na druhé, aniž by přerušili to, co právě dělají. Funkce Handoff například umožňuje začít pracovat na jednom zařízení, třeba vašem iPhonu a poté pokračovat na Macu přesně tam, kde jste přestali ve stejné aplikaci. Dalšími příklady je AirPlay, Sidecar, Universal Control nebo Continuity Camera.