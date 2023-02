Unikly další informace o chystaných AR/VR brýlích Applu, budete z nich nadšeni

Jedním z vrcholu letošního roku ve světě Applu bude bezesporu představení jeho prvního AR/VR headsetu, kterým se pokusí ještě více proniknout do světa virtuální a rozšířené reality. A jak se zdá, je na co se těšit. V posledních týdnech a měsících se totiž objevuje čím dál tím víc informací, které tento produkt s předstihem poodhalují. Například díky zdrojům velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu už máme jasno například i v tom, jak bude možné do systému brýlí vkládat text či to, zda budou závislé na iPhonu.

Zdroje Gurmana pocházející dle všeho přímo z Applu odhalily o brýlích konkrétně to, že na iPhonu závislé prakticky nebudou, jelikož budou disponovat velmi propracovaným operačním systémem, který nabídne podporu například stahování aplikací, dat z iCloudu a tak podobně. Problém pak nebude ani potvrzování nejrůznějších podmínek iCloudu a tak podobně přímo v něm. Spousta věcí sice bude možná provést na iPhone, nicméně bude se jednat de facto jen o dodatečnou možnost nežli o závislost brýlí na telefonu.

Fotogalerie AR Apple Glasses koncept - 1 AR Apple Glasses koncept - 2 AR Apple Glasses koncept - 3 AR Apple Glasses koncept - 4 AR Apple Glasses koncept - 5 AR Apple Glasses koncept - 6 AR Apple Glasses koncept - 7 AR Apple Glasses koncept - 8 AR Apple Glasses koncept - 9 Vstoupit do galerie

To ale není ani zdaleka vše, co zdroje prozradily. Víme od nich totiž například i to, že ovládání brýlí bude založeno z velké části na gestech rukou, která mají brýle snímat tak důkladně, že přes ně budeme moci dokonce i zadávat text, respektive pak písmena a to jen mírným „mácháním“ prsty. Citlivost snímání má tedy být jedna z nejlepších, ne-li nejlepší na trhu. Jedním dechem je však třeba dodat, že ovládání gesty je stále do jisté míry rozpracováno a Apple jej bude v budoucnu skrze softwarové aktualizace zlepšovat. První verze brýlí tedy možná při svém představení nenabídne plný potenciál této novinky. Vše však v tomto směru ukáže až čas, respektive pak WWDC, které má představení brýlí přinést.