Kuo: Druhá generace AR/VR headsetu Applu dorazí už za dva roky

Přestože Apple ještě světu nepředstavil ani první generaci svého AR/VR headsetu, přední analytik Ming-Chi Kuo, jehož předpovědi se v minulosti ukázaly již mnohokrát jako velmi přesné, už má jasno v tom, kdy dorazí jeho druhá generace. A jak se zdá, příliš dlouho na ní čekat nebudeme.

Zdroje Ming-Chi Kua tvrdí konkrétně to, že Apple svému headsetu velmi věří a přesně z tohoto důvodu nechce s uvedením jeho druhé generace příliš otálet. Po letošním uvedení první generace tedy dorazí druhá generace za pouhé dva roky, tedy v roce 2025. Poměrně zajímavé je pak to, že jí má Apple představit ve dvou verzích, kdy jedna bude prémiová a druhá pak low-endová, čemuž bude odpovídat i její cena. Headset se tak díky tomu stane pro uživatele daleko dostupnější, což se pozitivně podepíše na jeho rozšíření po světě a tedy pravděpodobně ve výsledku i na softwarové podpoře headsetu ze strany vývojářů. Právě s obsahem pro headset by totiž mohl být ve výsledku minimálně ze začátku problém, jelikož se do jeho tvorby vývojářům nemusí vzhledem k malé rozšířenosti produktu příliš chtít. Zda jsou tyto obavy na místě či nikoliv bychom se nicméně mohli dozvědět již za pár měsíců, jelikož představení prvního headsetu je naplánováno dle všeho na letošní WWDC.