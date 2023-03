Apple začíná v App Store brzdit umělou inteligenci

Technologie umělé inteligence skýtá i pro naprosto běžné uživatele spoustu možností využití. Práci s umělou inteligencí nabízí také řada aplikací, které se nachází v App Storu. Právě k těmto aplikacím ale společnost Apple nyní začala omezovat přístup.

Společnost Apple odmítla přijmout aktualizaci e-mailové aplikace BlueMail, která přidává funkce generativní umělé inteligence založené na ChatGPT. Jako podmínku pro uznání aktualizace si klade to, aby byla aplikace omezena minimálním věkem uživatele 17 let. Podle všeho se zdá, že se nejedná o jediný případ, kdy Apple omezuje přistup k aplikacím s AI funkcemi věkem. Aktualizace aplikace BlueMail využívá nejnovější rozhraní API chatbota ChatGPT od společnosti OpenAI, které pomáhá psát e-maily na základě obsahu předchozích e-mailů a událostí v kalendáři. V komunikaci zaslané vývojáři aplikace BlueMail, společnosti Blix Inc. vyjádřil kontrolní tým App Store společnosti Apple obavy, že jazykové nástroje poháněné umělou inteligencí by mohly generovat nevhodný obsah pro děti, a požádal, aby aplikace zvýšila věkové omezení na 17 let a více nebo zahrnula filtrování obsahu.

Současné věkové omezení aplikace BlueMail je od čtyř let. Tvůrci aplikace trvají na tom, že aplikace již nabízí filtrování obsahu, a že zavedení podstatně vyššího věkového omezení by mohlo zabránit přilákání nových potenciálních uživatelů. Věkové omezení 17 let a více obvykle v App Store zahrnuje aplikace s urážlivým jazykem, sexuálním obsahem nebo odkazy na drogy, což vedlo k obvinění Applu ze strany studia Blix Inc. z nespravedlivého zacházení. Společnost Blix tvrdí, že jiné aplikace, které propagují možnosti podobné ChatGPT, nemají tak přísná věková omezení. Mluvčí společnosti Apple uvedl, že vývojáři mohou taková rozhodnutí rozporovat prostřednictvím odvolacího procesu App Review Board, a že stížnost společnosti Blix prošetřuje.

Nedávno aktualizovaná verze aplikace Bing od společnosti Microsoft, která obsahuje funkci Chat GPT, má v obchodě Apple App Store věkové omezení od 17 let, zatímco u verze aplikace v obchodě Google Play takové hodnocení není, což naznačuje, že jde o požadavek ze strany společnosti Apple.