DALL·E 2023-03-02 11.02.47 - photo of future smartphone

DALL·E 2023-03-02 10.59.16 - iphone in future

DALL·E 2023-03-02 11.02.38 - photo of future smartphone

DALL·E 2023-03-02 11.04.36 - Apple iphone of the future

DALL·E 2023-03-02 11.03.18 - smartphone of the future

DALL·E 2023-03-02 11.03.57 - photo of iphone of the future