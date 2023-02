Apple má s HomePodem mini neuvěřitelný plán, chtěl by ho ohebný

Apple zkoumá způsoby, jak vyrobit reproduktory, které se mohou ohýbat nebo ovinout kolem nějakého povrchu a samozřejmě také, jak „nacpat“ velký zvuk do malých ozvučnic. Současný HomePod je válcový a HomePod mini kulatý, ovšem ve skutečnosti jsou tyto tvary jen schránky, které obklopují řadu běžných reproduktorů uvnitř zařízení. To by nejspíš Apple rád v budoucnu změnil.

V nově odhalené patentové přihlášce nazvané „Flexibilní reproduktory“ Apple popisuje reproduktory, které by šlo ohýbat. Takové ozvučení s flexibilními součástmi by jistě našlo svoje uplatnění díky snadnějšímu umístění a lepší přizpůsobivosti v různých elektronických zařízeních, jako jsou displeje, notebooky, chytré telefony a další přenosná zařízení. Méně obvyklou, ovšem neméně zajímavou variantou využití by pak mohla být integrace například do oblečení. Samotný reproduktor by tvořilo několik vzájemně propojených sekcí. Apple nyní také naznačuje, že jedním ze způsobů, jak zvýšit flexibilitu, jsou například panty nebo žebra. Nový reproduktorový panel Apple, možná HomePod mini 2, by se tak dokázal omotat kolem předmětu podle rozmaru uživatele. Změny v reprodukci zvuku by pak řešil senzor, který obstará kompenzaci konkrétního zakřivení.

Tvárné audio zařízení je jistě zajímavý nápad, uvidíme tedy, zda se dočkáme praktického využití. Nadšence referenčního zvuku takové zařízení zřejmě neosloví, ale mohlo by najít své místo v domácnostech jako chytrý reproduktor nebo ovládací centrum chytré domácnosti, které lze efektně integrovat například do nábytku a na podobná místa.

