Na této věci musí Apple ještě zapracovat aneb jak mě vypekl HomePod v chytré domácnosti

Jestli si na něčem z technologického světa v posledních letech takříkajíc ujíždím, pak je to smart home a obecně chytré technologie, které dokáží usnadnit cokoliv v životě. Náš byt se proto snažím postupně vybavovat nejrůznějšími chytrými hračkami, které sice leckomu připadají jako hlouposti, avšak mě osobně zkrátka baví a rád si na nich zkouším, kam už dokázala dnešní doba z hlediska technologického pokroku zajít. Kromě občasného údivu však bohužel zažívám čas od času i chvíle šoku, naštvanosti, ba dokonce šílenství. To vše ve chvíli, kdy mi přestane něco, co doposud fungovalo zcela bez problému, zničehonic komunikovat se zbytkem domácnosti a já nemám absolutně páru, proč tomu tak je. Přesně to se mi stalo i o tomto víkendu, přičemž příčina mě nepřestává překvapovat doposud.

Letos na Vánoce mi Ježíšek pod stromeček nadělil venkovní meteostanici Eve Weather s podporou technologií Thread a HomeKit, kterou jsem si celý šťastný hned 25. prosince přimontoval na palubkami obloženou stěnu na terase. Ještě předtím jsem samozřejmě meteostanici zprovoznil, propojil s naší HomeKitovou domácností a skrze aplikaci prozkoumal všechna její softwarová zákoutí. Moc toho ale ve výsledku ke zkoumání nebylo, protože se jedná o poměrně jednoduchý produkt monitorující vlastně jen venkovní teplotu, vlhkost vzduchu a tlak (ostatně, o všem se již brzy rozepíšu v recenzi). Zkrátka a dobře, „blbuvzdorné“ zařízení, řekli byste si. Ano, tak jsem vnímal produkt do tohoto víkendu i já, než jsem si v sobotu ráno v Domácnosti všiml, že mi hlásí meteostanice chybu ve spojení a tedy neukazuje naměřené hodnoty. Když jsem na ní však mrknul na terase, měření probíhalo bez problému, respektive se tak vše alespoň tvářilo na displeji stanice.

Jelikož jsem podobný problém řešil již nesčetněkrát u jiných produktů, říkal jsem si, že se možná prostě jen nějak záhadně přerušilo spojení či třeba aktualizoval firmware a vše se co nevidět navrátí do normálu. Meteostanici jsem tedy z fasády sundal, dal jí na pracovní stůl, a doufal, že se vše chytí. Po pár hodinách čekání mi však již bylo tak nějak jasné, že je zle a já budu muset přistoupit k trochu těžšímu kalibru. Několikrát po sobě jsem tedy zkusil meteostanici odebrat a znovupřidat do aplikací s tím, že mi v nich naměřené hodnoty sice naskočily, ale záhy začala stanice opět vypovídat službu a nekomunikovala. Následovalo samozřejmě i odinstalování aplikace Eve pro správu stanice či její několikanásobný reset, avšak neúspěšně.

Když už se mi začaly v hlavě přehrávat myšlenky ohledně potenciální reklamace v případě, že chybu nenapraví některý z budoucích softwarových updatů aplikace, všiml jsem si, že se mi jeden z HomePodů mini zasekl v aktualizačním procesu na HomePod OS 16.3.2. Moc váhy jsem tomu sice nepřikládal, nicméně vzhledem k tomu, že zrovna tento HomePod (ze tří, které doma mám) mohl teoreticky fungovat právě jako Bridge pro Thread, rozhodl jsem se pokusy o instalaci updatu sledovat. Bohužel, Apple má tuto věc vyřešenou opravdu špatně, jelikož průběh instalace nelze prakticky sledovat – tedy nepočítám-li točící se kolečko značící, že něco snad probíhá. Slovo „snad“ nicméně musím v předešlé větě zdůraznit, protože v mém případě neprobíhalo bohužel nic, jen jela aktualizační animace v aplikaci Domácnost a na dlaždici HomePodu svítil nápis „Instalace“. Takto však vše vypadalo několik hodin, což je samozřejmě při desítky MB velké aktualizaci hloupost. HomePod jsem tedy vytáhl ze zásuvky, vložil jej do ní zpět a počkal, než se opět „chytí“ domácí WiFi, což mu trvalo pár vteřin. Mimochodem, vtipné je, že i po vytažené HomePodu ze zásuvky mi stále hlásil, že probíhá instalace.

A právě tento zdánlivě nevinný krok mi vrátil do provozu celou meteostanici, což jsem samozřejmě velmi ocenil. Bohužel, až nyní jsem se „díky“ tomuto problému dozvěděl, že Eve Weather využívá coby Bridge právě tento HomePod, který je přitom umístěný dobrých 10 metrů od něj, zatímco jiný – konkrétně kuchyňský – je od něj zhruba 3 metry. Jelikož však ani v Domácnosti, ani v Eve nelze zjistit, co jak a s čím komunikuje (respektive nevím, jak na to), je řešení podobných komplexnějších záležitostí celkem „zábava“. To bych však asi byl ještě tak nějak schopný překousnout, protože chytrá domácnost jako taková nemá zatím u uživatelů až takovou tradici. Co mi však upřímně hlava příliš nebere, je to, jak hloupě mají HomePody řešené aktualizace jako takové a to už vůbec nemluvím o tom, že v posledních verzích obsahují spíš více chyb než vylepšení. Upřímně proto doufám, že se Apple v tomto směru konečně trochu probere, vyslyší volání naštvaných uživatelů a aktualizační procesy svých produktů přepracuje tak, aby byly co možná nejlépe kontrolovatelné. Protože u HomePodů to začíná, ale bohužel nekončí – vždyť i AirPods či AirTagy jsou z hlediska aktualizací vskutku pruda.

