Androiďáci vyhlásili válku nejznámějšímu měřiči výkonu mobilů, iPhony jsou v něm až příliš dobré

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že vývojáři z Primate Labs vydali po několika letech zbrusu novou verzi své aplikace pro měření výkonu smartphonů, tabletů a počítačů Geekbench. Ta nese označení Geekbench 6 a její tvůrci o ní hovoří jako o dosud nejpřesnějším a nejkomplexnějším nástroji pro měření výkonu výše uvedených zařízení a to zejména díky tomu, že je dokonale přizpůsoben technickým specifikacím nynější doby. Háček je však v tom, že zatímco iPhonům a potažmo i dalším produktům z dílny Applu nový Geekbench výkonnostně body přidal, androidím telefonům v čele s nejnovějšími Samsungy Galaxy S23 naopak klesl. A to se samozřejmě androiďákům ani za mák nelíbí.

Přestože jednak lze v technologickém světě neustále dokola slyšet, že veškeré multiplatformní výkonnostní testy jsou do jisté míry k ničemu, jelikož zkrátka nejsou schopné odrazit přesný výkon daných produktů kvůli tomu, že ty zkrátka pracují každý jinak, a jednak se Androidy v Geekbench 6 propadly bodově jen nepatrně, sociální sítě plní naštvaná prohlášení androiďáků. Ti jsou leckdy dokonce přesvědčeni o tom, že si Apple lepší výsledky v Geekbench zaplatil, aby falešně ukázal, že je oproti androidím telefonům výkonnější a tím přilákal nové zákazníky. Mnozí se pak nebojí o Geekbench 6 mluvit spíš jako o Applebench, jehož výsledky absolutně neberou vážně. Co naplat, že i v Geekbench 6 vycházely Androidy hůře než nejnovější iPhony 14 Pro. Menší bodová ztráta na vítěze zkrátka bolí méně.

Jelikož jsou sociální sítě kritikou Geekbench 6 kvůli „snížení“ výkonu androidích telefonů naštvanými příspěvky doslova zahlceny, rozhodl se celou situaci okomentovat i šéf Primate Labs, který dle očekávání spekulace o jakékoliv tajné dohodě s Applem popřel. Namísto toho znovu zopakoval, že odlišné výsledky Geekbench 6 oproti Geekbench 5 se zobrazují kvůli tomu, že je Geekbench 6 zkrátka daleko lépe optimalizován pro nyní používané technologie v elektronice a tudíž odráží mnohem lépe realitu. Měřiče výkonu v Geekbench 5 pak z logiky věci měřily mírně zkresleně, jelikož byl tento měřič výkonu vyvíjen pro citelně starší elektroniku. Závěrem pak zopakoval to, co jsme uvedli výše – tedy že multiplatformní porovnávání výkonu je ve své podstatě stejně jen dost abstraktní disciplínou kvůli rozdílnosti fungování obou systémů. Vše je proto třeba brát s patřičnou rezervou a nelpět na každém bodu, který Geekbench naměří. Telefony s nižšími hodnotami totiž nemusí být nutně horší než telefony s hodnotami vyššími.