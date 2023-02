Na iPhony dorazila nová verze nejoblíbenější aplikace pro měření výkonu a je zdarma!

Jen stěží bychom zřejmě mezi fanoušky technologií hledali člověka, který nikdy neslyšel o nástroji pro měření výkonu smartphonů, tabletů či počítačů Geekbench. Bez jakékoliv nadsázky se totiž jedná o suverénně nejvyužívanější nástroj pro tuto činnost, který hraje velmi důležitou roli jednak při vydání de facto každého nového hardwaru, se kterým je kompatibilní, kvůli odhalení jeho výkonu, ale taktéž po aktualizacích systému kvůli zjištění, jak se na výkonu zařízení tyto updaty podepsaly. Nejnovější verzí tohoto nástroje byl do dnešního dne Geekbench 5 vydaný v roce 2019. To se však nyní konečně mění. Vývojáři z Primate Labs Inc. totiž před malou chvílí uvolnili Geekbench 6 a to pro všechny platformy, pro které byly i předešlé verze – tedy mimo jiné i iOS a macOS. Na screenshoty z iOS verze se můžete podívat pod tímto odstavcem.

iPhone 14 Pro v Geekbench 6 Geekbench 6 iPhone 14 Pro 1 Geekbench 6 iPhone 14 Pro 2 Geekbench 6 iPhone 14 Pro 3 Geekbench 6 iPhone 14 Pro 4 Geekbench 6 iPhone 14 Pro 6 Geekbench 6 iPhone 14 Pro 7 Geekbench 6 iPhone 14 Pro 8 Geekbench 6 iPhone 14 Pro 9 Geekbench 6 GPU Geekbench 6 iPhone 14 Pro 10 Vstoupit do galerie

Kromě nového designu aplikace, který se zdá být alespoň „na první dobrou“ relativně strohý, jsme se dle slov vývojářů dočkali řady důležitých upgradů a optimalizací „pod kapotou“, které mají za cíl jediné – odhalit co možná nejpřesněji, jak na tom telefony z hlediska výkonu skutečně jsou. Přesně z tohoto důvodu se tak dá proto očekávat v nadcházejících týdnech a měsících vlna nových výkonnostních testů stávajících hardwarů, které budou mít za cíl odhalit jednak to, jak se bodově Geekbench 5 od Geekbench 6 liší, ale hlavně to, jak na tom smartphony, tablety a notebooky z hlediska výkonu skutečně jsou. Nezbývá tedy než doufat, že Geekbench 6 přinese skutečně spoustu nových zajímavých zjištění, která umožní uživatelům ještě lépe „pochopit“, jak na tom jejich hardware skutečně je. A pozor, narozdíl od předešlé verze Geekbench, která byla zprvu zpoplatněná, je nový Geekbench 6 od svého prvotního vydání zdarma.

Geekbench 6 si můžete zdarma stáhnout zde