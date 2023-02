Nejlepší simulátory na iPhone

Plague Inc.

O hře s názvem Plague Inc. jsme na stránkách našeho magazínu psali již mnohokrát. Jedná se o originální simulátor, který navíc jeho tvůrci neustále vylepšují a aktualizují. Ve hře máte na výběr hned z několika různých scénářů. Je jen na vás, zda se rozhodnete být zloduchem, který se svět pokusí zničit zákeřnou pandemií, nebo zda se naopak postavíte do role toho, který se rozhodl svět zachránit. Plague Inc. nabízí řadu herních scénářů, bohaté možnosti přizpůsobení obtížnosti a dalších parametrů, a dá skvěle, a za nízkou cenu nabízí opravdu skvělý herní zážitek.

Hru Plague Inc. stáhnete za 19 korun zde.