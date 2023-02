Recenze KeySmart Air: Krásný organizér klíčů, který díky úchytu pro AirTag jen tak neztratíte

Klíče jsou bezesporu jednou z nejčastěji ztrácených věcí na světě. Právě proti jejich ztrátám se však rozhodl Apple bojovat pomocí lokalizátorů AirTag, které mají ztrátám de facto jakýchkoliv předmětů jednou provždy zabránit. Jak ale tohoto šikovného pomocníka přichytit ke klíčům tak, aby byly stále co možná nejstylovější? Řešením je organizér klíčů KeySmart Air, na který se podíváme v následujících řádcích.

Zpracování a design

Na recenzi nám sice dorazily dva typy KeySmart Air, avšak ty se od sebe liší jen v materiálu, kdy jeden je vyroben z kůže a ten druhý pak ze speciální gumy Liquid Silicone Rubber. V obou případech se ale jedná o jakousi „schránku“ na klíče, do jejíhož boku je integrován úchyt na AirTag. Ten do něj pak tedy stačí jen „nacvaknout“ a je hotovo – od této chvíle jej již vidíte v Najít na vašich Apple produktech. Co se pak týká klíčů, ty nejsou navěšeny na klasické kovové očko, ale v organizéru jsou uchyceny pomocí šroubku a protidílu, do kterého je našroubován. Jakmile jsou klíče takto „sešroubovány“, skryjí se do těla organizéru s tím, že pak už je můžete jeden po druhém vysouvat podle svých potřeb.

Kdybych měl zhodnotit design, ten je sice ryze subjektivní, ale zde si myslím, že když řeknu, že je vskutku zdařilý, budu mluvit nejspíš za všechny. To proto, že organizér dodá klíčům pomyslný řád, jelikož z nevzhledného klubka všeho možného udělá něco, v čem se dá konečně jednoduše vyznat a co vypadá zároveň elegantně.

Fotogalerie klicenka airtag 1 klicenka airtag 2 klicenka airtag 3 klicenka airtag 4 klicenka airtag 5 klicenka airtag 6 klicenka airtag 7 klicenka airtag 8 klicenka airtag 9 klicenka airtag 10 klicenka airtag 11 klicenka airtag 12 Vstoupit do galerie

Testování

Instalace klíčů do organizéru je extrémně jednoduchou záležitostí. Stačí totiž jen vyšroubovat výše zmíněný šroub z protidílu a následně na něj „nasadit“ klíče, proložit je přibalenými podložkami pro snadnější pohyb a pak už jen vše znovu spojit sešroubováním. Je nicméně potřeba počítat jednak s tím, že organizér pojme „jen“ pět klíčů a jednak s tím, že jejich délka by neměla přesahovat 5 centimetrů, aby bylo jejich vysouvání z organizéru pohodlné. Pokud tedy máte například bezpečnostní klíče typu Mul-T-Lock, jako třeba já, zde bohužel nepochodíte. Cokoliv kratšího ale problém není, stejně jako není problém „nacvaknout“ AirTag do úchytu na pouzdře.

Jakmile vše smontujete, což jde mimochodem bez použití jakéhokoliv nářadí typu šroubovák, a začnete používat, jsem si téměř jistý tím, že si velmi brzy toto řešení zamilujete. Přístup k jednotlivým klíčům je totiž skvělý a jakmile si člověk zapamatuje, jaký klíč na jaké pozici má, ve výsledku se tím rozloučí s otravným „přehrabováním se“ ve svazku a hledání toho pravého. Organizér jako takový je navíc poměrně drobný a to i přes úchyt na AirTag. V kapse o něm tedy nebudete skoro ani vědět, což je rozhodně super. Mě osobně pak potěšilo i to, že organizér disponuje kroužkem pro navléknutí dalších doplňků pro klíče. Již roky totiž nosím na klíčích krátký univerzální nabíjecí kabel a držák na žetony do nákupních košíků a jsem proto rád, že se s těmito věcmi nemusím loučit.

Resumé

Organizér klíčů KeySmart Air je bezesporu velmi hezký gadget, který má potenciál změnit váš pohled na klíče jako takové. Udělá v nich totiž jednak pořádek a jednak díky němu v kombinaci s AirTagem odpadne strach z potenciální ztráty klíčů. Pokud tedy chcete nebo rovnou potřebujete tyto věci řešit, určitě stojí koupě tohoto produktu minimálně za zvážení. Jen pozor na to, jaké klíče byste do něj chtěli umístit.

Gumovou verzi organizéru lze zakoupit zde

Koženou verzi organizéru lze zakoupit zde