Unikly přesné rozměry iPhone 15 Pro Max včetně CAD renderů

Leaker Ice Universe, který v minulosti ukázal, že má přístup k informacím dříve, než je Apple oficiálně oznámí, dnes na svém Twitteru ukázal světu, jak bude vypadat iPhone 15 Pro Max a to včetně detailních CAD renderů. Mělo by se jednat o nejvyšší řadu iPhonů, kterou Apple letos představí s tím, že by se po dlouhé době měl modle iPhone Pro a iPhone Pro Max lišit i jinými vlasntostmi, než jen velikostí. Podle Ice Universe bude nést novinka název iPhone 15 Pro Max nebo iPhone 15 Pro Ultra a stejně jako u klasického iPhone 15 Pro i tento model nabídne zaoblené šasi a menší rámečky okolo displeje.

Oproti menšímu sourozenci iPhone 15 Pro, však nabídne iPhone 15 Pro Max méně vystouplé objektivy a dokonce i méně vystouplý celý fotomodul. iPhone 15 Pro Max by měl být ve srovnání s iPhone 14 Pro Max menší jak na výšku, tka i na šířku, ovšem měl by být o 5% tlustší a právě díky zvětšení tloušťky přístroje bude méně vystupovat fotomodul. Konkrétní rozměry iPhone 15 Pro Max jsou 159,86 mm x 76,73 mm x 8,25 mm. Pokud se pak podíváme na tlouťku přístroje včetně fotomodulu a objektivů, je to 11,84 mm. Pro srovnání iPhone 14 Pro Max disponuje rozměry 160,7 mm x 77,6 mm x 7,85 mm, respektive x 12,03 mm včetně fotomodulu.