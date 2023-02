Netflix zlevňuje

Netflix se poslední dobou netěší zrovna největší oblibě fanoušků a to poté, co zakázal sdílení hesla a zavedl pokuty v případě, že byste heslo přece jen chtěli sdílet. Nyní ve snaze napravit si svou reputaci chce snížít ve třiceti zemích světa cenu za měsíční předplatné. Podle Wall Street Journal se bude výše slevy v jednotlivých zemích lišit, ovšem největší slevy by měli přinést předplatné až o 50 % levnější, než kolik uživatelé platí aktuálně. Bohužel zatím není jasné, které přesně země budou zahranuty do slev a ani jaké slevy v konkrétní zemi Netflix nabídne. Podle WSJ by se však mělo jednat například ozemě Středního východu jako je Jemen, Jordánsko, Libye a Irán. Právě tyto země by měly získat největší slevy.

Nebude však chybět ani Evropa, ve které by se slevy měly dotknout konkrétně Chorvatska, Bulharska a Slovinska. Není však vyloučeno, že ušetříme i v dalších zemích Evropy. Netflix chce snižovat ceny také v Ekvádoru, Nikaragui a Venezuele, ale také například v Thajsku, Malajsii, Filipínách nebo Keni. I tak však ještě zvývá dost zemí, které prozatím nejsou zveřejněny a je otázkou, zda mezi ně bude patřit i ČR a SR. Ke snížení cen ve vybraných zemích by mělo dojít již v nejbližích týdnech. Netflix se tak snaží kompenzovat divákům zákaz sdílení hesla a to pak zejména v zemích, kde byla cena za předplatné pro místní obyvatele příliš vysoká.