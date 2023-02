Apple staví největší Apple Store ve své historii

Zatímco řada firem ve světle současné situace snižuje své náklady, Apple budí dojem, že se naopak nebojí pouštět do velkolepých projektů. Jedním z nich je nově budovaný Apple Store, který se s velkou pravděpodobností stane vůbec největší jablečnou prodejnou. Obří Apple Store vyrůstá v Miami na Floridě.

Na Twitterovém účtu @volvoshine se v průběhu tohoto týdne objevila zpráva, která s odvoláním na důvěryhodný zdroj uvádí, že společnost Apple podepsala v Miami World Center nájemní smlouvu, která jí v budově zajistí obří prostory pro jeho maloobchodní prodejnu. Mělo by se jednat o největší Apple Store na světě.

Some breaking #Miami news 🚨🚨

From a trusted source:

Apple just signed a lease at Miami World Center to build… The largest Apple store in the world 🌍😳

Exact location TBD but almost certainly in the "Jewelry Box" on NE 8th & 1st Ave 👀

🚀🚀🚀 pic.twitter.com/3hyRmO97bR

— Ryan RC Rea (@volvoshine) February 21, 2023