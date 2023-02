Apple začal propouštět, jeho zaměstnanci se však bát přesto nemusí

Období blahobytu je zřejmě to tam. Prakticky celý svět se totiž v posledních měsících obává příchodu velké finanční krize, což se projevuje mimo jiné i tím, že velké firmy začínají klidně i po tisících propouštět své zaměstnance. V souvislosti s Applem jsme sice doposud o propouštění neslyšeli, nyní se však dozvídáme, že je pravda tak trochu jinde.

Není tomu tak dávno, co se na světlo světa dostaly analytické zprávy pojednávající o tom, že zatímco Meta, Microsoft, Google či Amazon propouští po tisících, Apple se propouštění zatím vyhýbá, jelikož v předešlých měsících a letech nabíral do svých řad relativně střídmě, díky čemuž si zajistil to, že jeho zaměstnanci jsou pro něj z velké části stále nepostradatelní. Deník New York Post nicméně nyní přišel s informacemi, že tomu tak úplně není. Jeho zdroje pocházející přímo z Applu totiž potvrdily, že Apple sice své kmenové zaměstnance nepropouští, rozloučil se však s agenturními zaměstnanci, kteří jeho lidi doplňovali u nejrůznějších projektů a do jisté míry tedy byli vnímáni coby součást Applu. Kontrakty agentur byly sice podle dostupných informací nastaveny na dobu určitou a kalifornskému gigantovi by tedy stačilo počkat jen na jejich vypršení a následně už je neprodloužit, nicméně rozhodl se, že se s agenturami domluví na předčasném ukončení spolupráce.

Ačkoliv nevíme, kolik přesně agenturních zaměstnanců spolupracujících s Applem přišlo kvůli tomuto čerstvému kroku o práci, podle zdrojů by se mělo jednat o stovky. Nelze se proto absolutně divit tomu, že se agentury spolupracující s Applem bouří, jelikož mají pocit, že s nimi není jednáno fér a že je s jejich zaměstnanci nakládáno jako se zaměstnanci druhé kategorie. Je nicméně pravděpodobné, že se je Apple bude snažit co nejvíce utišit, aby informace o propouštění neprosákly na veřejnost ještě více. Celá záležitost je totiž Applem údajně vnímána jako tajný krok k dalšímu snížení nákladů a tudíž je jasné, že jakákoliv jeho prezentace na veřejnosti se mu líbit nebude.