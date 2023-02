Takto bude na 99,9 % vypadat iPhone 15!

Poté, co před pár dny vypluly na světlo světa CAD schémata iPhonů 15 Pro, která slouží výrobcům příslušenství k tomu, aby své chystané kryty pro tyto modely dokázali vyrobit co nejpřesněji, se nyní objevily i CAD schémata základních iPhonů – konkrétně pak 6,1″ modelu. Ta se podařila opět získat portálu 9to5mac s tím, že by měla pocházet od stejného zdroje, jako právě nedávno uniklý iPhone 15 Pro, díky čemuž je lze považovat za prakticky 100% ověřené. Jak má nový iPhone 15 vypadat se můžete podívat níže.

Jak můžete v galerii výše sami vidět, iPhone 15 bude s iPhonem 15 Pro sdílet nejen design s mírně zaoblenými hranami, ale taktéž Dynamic Island. Lišit se pak oba modely budou ve fotomodulu, který bude u základních iPhonů stále výrazně menší, byť se zdá, že i zde se dočkáme jednak mírného zvětšení a jednak určitého vyvýšení. CAD schémata rovněž potvrzují opětovné nasazení fyzických tlačítek pro ovládání hlasitosti, zamykání/odemykání telefonu a přepínání hlasitosti nebo třeba to, že by měly být telefony o něco málo větší než řada Pro. To proto, že u iPhonů 15 Pro se máme dočkat zúžení rámečků kolem displeje.