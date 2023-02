S tímto tajným slevovým kódem lze na Mobil Pohotovosti ušetřit klidně i tisíce korun

Komerční sdělení: Určitě nám dáte za pravdu, když řekneme, že při nákupech chce ušetřit co možná nejvíce peněz snad naprosto každý. O to víc pak pravděpodobně dokáží zaujmout následující řádky, ve kterých vám odhalíme jeden tajný slevový kód, který v současnosti funguje u našeho partnera Mobil Pohotovost. A že je o co stát.

Tajný slevový kód ve formátu „sl600“ vám – jak již jeho znění napovídá – poskytne slevu 600 Kč a to na jakékoliv produkty nad 15 000 Kč, tedy klidně i na ty zlevněné. Jedinou podmínkou je to, že jej nelze zkombinovat s jinými slevovými kódy, tedy jinými slovy nelze slevu z něj přičíst k další slevě. Tuto drobnost nicméně vyvažuje Mobil Pohotovost tím, že využitelnost slevového kódu „sl600“ je de facto neomezená, takže pokud budete mít ve svém košíku například 5 produktů, kdy každý bude stát více než 15 000 Kč, dostanete pětkrát 600 Kč slevu, což není rozhodně od věci. Pokud se tedy chystáte pořídit například nový iPhone, iPad, Mac či Apple Watch Ultra, se slevovým kódem „sl600“ je to možné mimořádně výhodně.