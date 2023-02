Toto nikdy nedělejte s iPhonem v letadle, mohli byste se dostat do obrovského maléru

Dnešní technologie nejsou jen dobrými sluhy, ale lze je bohužel využívat i k naprosto stupidním věcem, které mohou lidem pořádně uškodit. Paradoxní je však to, že ne vždy si to jejich majitel musí „na první dobrou“ uvědomit, jelikož danou činnost vnímá sám jako vtípek. Své o tom ví mladík z USA, který nyní čelí obvinění z falešného bombového poplachu poté, co začal v letadle krátce před startem rozesílat přes AirDrop fotku bomby.

Mladík chtěl zřejmě krátce před startem letu American Airlines své spolucestující pobavit skrze svůj iPhone malým vtípkem přes AirDrop. Své zařízení proto přejmenoval na „Mám bombu“ a následně se snažil fotku bomby rozesílat přes AirDrop všem cestujícím, kteří měli v iPhonu nastaveno, že je mohou zkontaktovat i jiní uživatelé než ti, které mají v kontaktech. Když se však těm začala na iPhonech objevovat výzva od uživatele Mám bombu s tím, že by se s nimi rád podělil o svou fotku, jako vtip to nepovažovali a vše zahlásili palubnímu personálu. A jelikož má ten ohledně bombových hrozeb striktní pokyny, celou záležitost nahlásili bezpečnostním složkám na letišti, kvůli čemuž byl led odložen a letadlo prohledáno kvůli potenciální bombě.

Mladík se zřejmě pod tíhou okamžiku přiznal bezpečnostním složkám ke svému nejapného vtipu, které jej poté obvinily z falešné bombové hrozby, za kterou se bude zodpovídat u soudu. Nejapný vtípek se mu tedy rozhodně nevyplatil a je jasné, že pro příště si podobnou věc zcela určitě rozmyslí. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že se nejedná ani zdaleka o první případ podobného zneužití AirDropu na palubě letadla. Za poslední roky se totiž objevilo již mnoho zpráv točících se kolem nejrůznějších falešných výhružek ať už před startem či za letu, kvůli kterým musela být letadla buď prohledána ještě před startem, nebo dokonce musela nouzově přistát, aby se mohla následnému prohledání podrobit. Pro Aerolinky se tedy stávají iPhony noční můrou, byť za vše mohou ve výsledku jejich uživatelé.