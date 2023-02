Smartphony se v budoucnu naučí samy čistit své displeje od otisků prstů

Dotykové smartphony mají celou řadu naprosto nesporných výhod. Multitouch displeje skýtají obrovskou variabilitu ovládání a používání chytrých telefonů, současné modely chytrých mobilních telefonů lze ovládat celou řadou gest, přizpůsobovat obsah pohyby prstů… na první pohled dokonalé ovládání má ale jeden nepříjemný háček.

Smartphony se postupem času vyvinuly v dokonalé magnety na otisky prstů. Ty s matnějším povrchem na tom bývají lépe než ostatní, ale téměř každý smartphone se i po relativně krátké době používání může stát nepříliš lákavě vyhlížejícím zařízením s ohmataným displejem. Zatímco existuje řada technologií, které mohou sloužit coby alespoň částečná prevence poškrábání displeje, proti „ohmatání“ příliš mnoho prostředků nemáme – zatím. To by se ale v dohledné době mohlo změnit, a to díky společnosti General Motors.

Na stránkách našeho magazínu vás obvykle informujeme spíše o patentech, které si nechala registrovat společnost Apple. Tentokrát se ale výjimečně budeme věnovat patentu, na který si podala žádost společnost General Motors. Jedná se o velmi zajímavý patent, který by do budoucna mohl některým smartphonům zaručit samočistící displeje, na kterých by neulpívaly otisky prstů. Zmíněného patentu si mezi prvními všimli redaktoři serveru Gizmodo.

Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že se bude jednat o neviditelný povlak, který by byl implementován do struktury dotykového displeje. Ten bude pod vlivem ultrafialového záření produkovat speciální chemickou reakci, která by následně rozkládala organické zbytky způsobující vznik otisků prstů. Právě po ozáření displeje UV světlem by veškeré nečistoty měly zmizet, přičemž coby zdroj žádoucího světla by mělo postačit pouhé sluneční záření. Patent nicméně ale zmiňuje také to, že počítá počítá s implementací speciálních pixelů v rámci panelu, které mohou v případě potřeby vyzařovat UV světlo. Jako u každého patentu samozřejmě ani u tohoto neexistuje záruka, že bude uveden v praxi, jedná se ale určitě o velmi zajímavou záležitost.