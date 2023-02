Apple má obří problém! iPhonům 14 Pro se vypalují displeje

Pokud jste patřili mezi šťastlivce, kteří získali iPhone 14 Pro první den prodeje, pak jej nyní máte pouhé čtyři měsíce. Jak se zdá, i to však stačilo, aby si někteří uživatelé začali stěžovat na to, že se jim displeje začal takzvaně vypalovat. Příčina by měla být v jedné z pouhých tří novinek, které iPhone 14 Pro oproti iPhone 13 Pro nabídl a to konkrétně v Always-On displeji, který umožňuje nechat vybrané prvky jako je datum, čas a widgety, případně i pozadí, neustále zobrazené na displeji telefonu. Už od začátku prodejů se někteří uživatelé báli, že neustále zobrazení prvků, které jsou statické, by mohlo vést k tomu, že se začne displej vypalovat.

Jako vypalování displeje se laicky označuje jev, při kterém je na displeji vidět prvek, který se ovšem ve skutečnosti aktuálně nezobrazuje a jedná se o problém, se kterým se setkávají především monitory, displeje a televizory, které zobrazují dlouhou dobu stejné prvky. Typicky tento problém řeší například posun pixelů a podobné funkce. Bohužel jak se zdá, i přes tento posun zobrazení, který používá Apple u svých iPhonů, dochází k tomu, že si někteří uživatelé po pouhých čtyřech měsících používání telefonu stěžují na vypalování obrazovky. Fotografie telefonů s tímto problémem se objevily na diskusním fóru weibo.

Fotografie ukazují problém vypalování displeje konkrétně v oblasti Dynamic Islandu a tkaé v oblasti, kde se ukazují na zamknuté obrazovce hodiny. Uživatelé, kteří si stěžovali na problém u společnosti Applu byli informování o tom, že se zaměstnanci zatím s rozšířením tohoto jevu nestekali, ale Apple jim zdarma vyměnil obrazovku v rámci záruční lhůty. Jeden z uživatelů na Weibo se dokonce setkal s tím, že se mu displej vypálil po pouhém měsíci používání telefonu. Apple se oficiálně k situaci prozatím nevyjádřil a ani není jasné, kolika uživatelů se problém týká. Apple by měl problém řešit uznáním reklamace, ovšem pokud se chcete vypálení displeje zcela vyhnout, pak nezbývá než nepoužívat Always-On. Také můžeme doporučit nepoužívat aplikace, které mají statické prvky nebo je alespoň dlouho nezobrazovat. Vhodné je také občas měnit tapetu, kterou používáte jako pozadí. Problém může představovat také vysoký jas a vysoká teplota telefonu.

Je jasné, že dodržovat výše uvedené je z praktického hlediska v podstatě nesmysl a je tak ideální počkat, zda se Apple k situaci vyjádří a zda se týká skutečně většího počtu uživatelů nebo jsou to jen výjimky. Při desítkách milionů prodaných kusů se skutečně může stát s jedním kusem cokoli i když žádný jiný telefon nebude stejným problémem trpět. O situaci vás budeme informovat, jakmile se vyjádří společnost Apple nebo se na internetu objeví větší množství případů.