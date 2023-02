iPhone vás bude hlídat při dodržování diety, když uslyší že zvýkáte tak…

Apple získal patent na technologii, která by měla uživatelům pomoci ke zdravému životnímu stylu. Je to těžko uvěřitelné, ale nejnovější patent Applu skutečně popisuje princip toho, jak iPhone rozpozná pomocí mikrofonu, že žvýkáte a v ten moment vás vyzve k vyfotografování jídla a následně dokáže rozpoznat co je na fotografii a může zkritizovat nebo naopak pochválit váš výběr. Apple patent nazývá jako „Počítadlo kalorií s rozšířenou realitou. Toto počítadlo kalorií umí detekovat žvýkání a poté pomocí fotografie určí, zda jídlo, které jste zvolili spadá mez zdravé a buď vás pochválí nebo zkritizuje.

Apple se snaží své produkty čím dál tím víc zaměřovat na zdravý životní styl a tuto funkci může propojit s aplikací zdraví nebo se svým cvičebním programem Fitness+. Apple v patentu uvádí, že měření kalorií může být někdy obtížné, například když jíte v restauraci, je pro vás poměrně složité spočítat kalorie vzhledem k velikosti porcí a množství surovin. Výsledkem je, že lidé nedokážou přesně měřit své kalorie, což jim brání v hubnutí, přesném dávkování léků nebo doplňků výživy a mnoha dalších věcech. Apple dále v dokumentech pro patent uvádí, že jedinou možností, jak mít naprosto přesný přehled o svých kaloriích je nakupovat a jíst pouze jídlo z jednoporcových balíčků, kde je přesně uvedeno množství kalorií, to je však drahé a nepraktické, a navíc to vede k nadměrnému množství obalů, dodává společnost, jenž si zakládá na ekologii.

Apple tak ve svém patentu řeší problém, jak správně měřit počet kalorií a to tím, že pokud iPhone nebo Apple Watch detekují pomocí mikrofonu takzvaný zvuk žvýkání, vyzvou uživatele aby pomocí fotoaparátu zachytil co právě jí a následně telefon fotografii analyzuje a identifikuje, co se na ni nachází. Z toho poté rozpozná množství a obvyklé složení daného produktu. Množství navíc rozpozná nejen z fotografie, ale také z toho, jak dlouho a moc žvýkáte. Poté co dojíte, tak vám přesně určí, kolik kalorií jste právě dostali do svého těla.

Aby bylo měření dokonalé, pokud použijete polohové služby, pak pomocí těchto dat telefon pozná, ve které restauraci se nacházíte. Fotografie pak již pouze poslouží k tomu, aby telefon zjistil co z menu právě jíte a to zahrnul do přijatých kalorií. Vše zní poměrně zajímavě a pro ty, kteří dodržují diety je to rozhodně jedinečný způsob, jak měřit přijaté kalorie. Apple má však tisíce patentů, které nikdy nepoužil, a tak uvidíme, zda zrovna tento bude v následujících iPhonech k dispozici.