Oprava iPhonů 14 Pro je nyní ekologičtější

Apple se sice dlouhodobě prezentuje jakožto velký zastánce ekologie, jeho produkty však paradoxně vyloženě ekologické z hlediska oprav nejsou. Tato skutečnost se však naštěstí pozvolna zlepšuje a zatímco například AirPods či HomePody stále opravit nejde, opravitelnost iPhonů 14 Pro se nyní naštěstí poměrně výrazně zlepšila.

Fotogalerie iPhone 14 Pro nahled LsA 1 iPhone 14 Pro nahled LsA 2 iPhone 14 Pro nahled LsA 3 iPhone 14 Pro nahled LsA 4 iPhone 14 Pro nahled LsA 5 iPhone 14 Pro nahled LsA 6 iPhone 14 Pro nahled LsA 7 iPhone 14 Pro nahled LsA 8 iPhone 14 Pro nahled LsA 9 iPhone 14 Pro nahled LsA 10 iPhone 14 Pro nahled LsA 11 iPhone 14 Pro nahled LsA 12 iPhone 14 Pro nahled LsA 13 iPhone 14 Pro nahled LsA 14 iPhone 14 Pro nahled LsA 15 iPhone 14 Pro nahled LsA 16 iPhone 14 Pro nahled LsA 17 iPhone 14 Pro nahled LsA 18 iPhone 14 Pro nahled LsA 19 iPhone 14 Pro nahled LsA 20 iPhone 14 Pro nahled LsA 21 iPhone 14 Pro nahled LsA 22 iPhone 14 Pro nahled LsA 23 iPhone 14 Pro nahled LsA 24 iPhone 14 Pro nahled LsA 25 iPhone 14 Pro nahled LsA 26 iPhone 14 Pro nahled LsA 27 Vstoupit do galerie

Autorizované servisy a servisní střediska Applu obdržela před pár hodinami dokumenty informující o tom, že se zásadně mění postup oprav předního fotoaparátu a Face ID modulu iPhonů 14 Pro (Max). Doposud totiž platilo, že jakmile se s těmito věcmi naskytne problém, servis jej vyřeší výměnou vadného iPhonu za nový kus. Právě to se ale nyní mění. Apple totiž začíná nyní konečně umožňovat v autorizovaných servisech vadné komponenty pro selfie kameru a Face ID měnit, čímž by se měl jednak celkový proces zrychlit a jednak by tak mělo vznikat i méně elektroodpadu. Poměrně zajímavé je nicméně to, že se servisy dočkali této možnosti až nyní, přestože u starších iPhonů počínaje řadou XS už je umožňována od loňska. Kdekdo by tedy očekával, že i u iPhonů 14 Pro bude tato možnost k dispozici hned od jejich startu. Nicméně i její pozdnější nasazení je více než vítané.