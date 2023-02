Toto dostanete od Applu poté, co u něj odpracujete 20, 30 a 40 let

Před pár dny jsme vám na našem magazínu ukázali jeden z nejvzácnějších produktů, které Apple vyrábí. Řeč je konkrétně o pamětní plaketě, kterou dává kalifornský gigant svým zaměstnancům za odpracování 10 let ve firmě. A jelikož vás tento článek velmi zaujal, rozhodli jsme se na něj navázat dalším, ve kterém vám ukážeme, co Apple rozdává za odpracování 20, 30 nebo dokonce 40 let. Tyto ceny si můžete prohlédnout v galerii níže.

Jak můžete vidět, plakety za odpracování 20, 30 a 40 let se designově shodují s plaketou za odpracovaných 10 let, byť mají jiné barvy a ve dvou případech jsou i z jiných materiálů. Zatímco plaketu za 10 a 20 odpracovaných let totiž Apple vyrábí z recyklovaného hliníku používaného třeba pro Macy mini a MacBooky Air, plakety za 30 a 40 let jsou vyrobeny z nerezové oceli jako rámečky iPhonů Pro. Na každé plaketě je pak vygravírováno jméno zaměstnance, kterému je udělena s tím, že Apple vše balí do pro sebe typicky řešené papírové krabičky, do které přikládá krátké poděkování podepsané Timem Cookem. Mimochodem, jeho podpisy pak zaměstnanci dostávají v rámci oslav jejich pěti odpracovaných let coby základní plaketku. Jak tedy můžete sami vidět, jste-li Applu věrní, můžete se těšit na opravdu líbivé ocenění.