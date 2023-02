Toto dostanete od Applu poté, co u něj odpracujete 10 let

Dostali jste od svého zaměstnavatele nějaký dárek za to, že u něj pracujete třeba už 10 a více let? Kdybyste pracovali u Applu, pak si můžete být určitou pozorností za odpracované roky jistí. Kalifornský gigant totiž již roky rozdává zaměstnancům, kteří u něj odpracují 10 let v kuse, takzvanou desetiletou cenu nebo chcete-li „the 10-year Award“, kterou jim chce za jejich práci náležitě poděkovat. A jelikož se relativně nedávno změnil její design, začala pomalu internet plnit videa, které jej zachycují. Ostatně, podívejte se na něj sami .

Design ceny jako taková je ve své podstatě poměrně jednoduchý. Namísto hliníku zkombinovaného z ocelí však v minulosti Apple využíval sklo, ve kterém bylo „vyříznuté“ jeho logo. Nynější verze však působí designově lépe a navíc je společnosti vzhledem k tomu, že ocel a hliník používá pro své produkty, i tak nějak bližší. Spíš než o design jde však ve výsledku o gesto, kterým Apple vyjadřuje to, že si svých lidí váží a je rád, že pro něj pracují.