Google má tajnou dohodu s Applem! Neuvěříte, za co mu platí

Vnímáte Apple a Google jakožto konkurenty? Částečně tomu tak samozřejmě je, částečně se však jedná o obchodní partnery, kteří jsou pro sebe velmi důležití. Skvělým příkladem je třeba to, že Google platí Applu ročně 15 miliard dolarů za to, že ten nechá na svých produktech vyhledávač Google nastavený jako výchozí. Nyní však prosáklo na veřejnost, že Google Applu tajně platí ještě za další věc spojenou s vyhledáváním.

Portálu The Register se ozval zdroj úzce spojený s Applem a Googlem, který mu měl prozradit, že mezi oběma společnostmi existuje tajná dohoda spočívající v tom, že Google dává Applu část přijmu z vyhledávání přes Chrome na iOS, který generuje peníze skrze reklamy. Touto cestou si chce společnost zajistit, že se Apple nepustí do intenzivního vývoje vlastního vyhledávače, o kterém se sice dlouhodobě šušká, avšak na kterém podle dostupných informací zatím pracuje Apple dost pozvolně. A peníze od Googlu jsou právě odpovědí na otázku, proč se do celé věci neobuje více, když by toho byl bezesporu schopný.

Ačkoliv zdroj výše zmíněného portálu neprozradil přesnou částku, na kterou si Apple díky „provizi“ v Chrome přijde, tvrdí, že má Google z potenciálního vyhledávače z dílny Applu obrovský strach, jelikož by pro něj znamenal velkou konkurenci. Z tohoto důvodu tak má být proto částka velmi vysoká, aby byl Apple de facto motivován se vývoji vlastního řešení nevěnovat. O to zajímavější bude, zda se Apple do budoucna skutečně pro svůj vyhledávač Apple rozhodne, nebo bude i nadále díky Googlu a jeho provizím bohatnout, byť do jisté míry na úkor uživatelského komfortu, který by mohl právě vyhledávač Applu přinést.