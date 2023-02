Vyhrajte 3denní pobyt v srdci francouzských Alp s JBL

Komerční sdělení: Čas letí jako voda a od legendární JBL Snow Party vás dělí už jen několik málo týdnů. Nyní navíc máte úžasnou příležitost vyhrát 2 lístky na tento nezapomenutelný zážitek, který se odehrává v samotném srdci francouzských Alp, respektive ve středisku Val Thorens. Samotná akce pak proběhne 20. až 23. dubna 2023. Na každého účastníka tak čekají 3 dny plné hudby, sportu, inspirace a zábavy. Pro hosty je totiž připravena řada skvělých aktivit. Na své si přijdou milovníci zimních sportů i hudby, což skvěle završí vystoupení legendárního nizozemského DJ Martin Garrix. Při příležitosti akce JBL Snow Party vystoupí široká řada dalších talentovaných umělců, kteří se postarají o to, abyste tento víkend v Alpách rozhodně nikdy nezapomněli. Jak už jsme navíc zmínili výše, aktuálně můžete vyhrát 2 lístky zcela zdarma a vydat se tak na onen nezapomenutelný víkend.

Abyste se mohli zapojit do soutěže, stačí se zaregistrovat na oficiálním webu JBL, vyplnit potřebné údaje a věřit, že se právě vy stanete šťastným vítězem. Podmínkou k registraci je pouhá koupě JBL produktu u autorizovaného prodejce v období od 1. 1. 2021 do 5. 3. 2023. Po vylosování se totiž musíte prokázat platnou účtenkou. Co vás konkrétně čeká? Lyžařské středisko Val Thorens se nachází ve zmiňovaném srdci francouzských Alp a shodou okolností jde o nejvýše položené středisko v Evropě. Nemusíte se tedy obávat, že by byla nouze o sníh – ten si zde užijete od listopadu až do května. Kromě lyžování na nejrůzněji upravených svazích a nekončící zábavy si budete moci užít mnoho dalších aktivit. Konkrétně se můžete pustit do bruslení, lezení nebo si rovnou dát party přímo na lyžích.

Vyhrajte 2 lístky na JBL Snow Party zde