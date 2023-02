Nejlepší iOS aplikace pro výlety v chladném počasí

Při vašich výletech byste neměli zapomínat ani na důležitou a velmi povedenou českou aplikaci Záchranka. Bude se vám hodit i při vašem cestování po zimní přírodě. Pokud byste se vydali na výlet do hor, najdete zde v případě nouze kontakty nejen na složky IZS, ale také na Horskou službu. Součástí aplikace jsou i funkce pro vytvoření zdravotního ID, interaktivní kurz základů první pomoci, informace o nejbližších zdravotnických zařízeních a spoustu dalšího. Záchranka vám v případě potřeby pomůže přivolat pomoc i v případě, kdy nejste schopni popsat, kde se právě nacházíte, nebo třeba nemůže mluvit.

All Trails https://jablickar.cz/ios-aplikace-dne-alltrails-aneb-cestou-necestou/ je opravdu skvěle vypadající aplikace pro všechny, kteří rádi objevují nové trasy pro výlety, a to samozřejmě nejenom v zimě. Najdete zde možnost vyhledání populárních tras i plánování vašich vlastních výletů, sdílení vašich výletů s ostatními uživateli, nebo třeba možnost přizpůsobení plánování vaší trasy podle toho, zda se vydáváte na výlet pěšky, na kole, nebo třeba toužíte po větším dobrodružství.

Gastromapa Lukáše Hejlíka

Co by to bylo za výlet bez zastávky na dobré jídlo? S nalezením vhodného podniku vám může pomoci například populární Gastromapa Lukáše Hejlíka. Tato česká aplikace se stane vaším průvodcem po tuzemských gastropodnicích, nabídne vám tipy, kam na cestách zajít na jídlo, ale třeba také dobrou kávu, pivo či víno. Nabídka podniků je zde opravdu velkorysá, takže si určitě vyberete ten pravý pro vás.

Aplikaci Gastromapa stáhnete bezplatně zde.