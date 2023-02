Uživatelé by chtěli, aby bylo možné Apple TV aktualizovat přímo z iPhone

Zatímco HomePod můžete aktualizovat přímo přes váš iPhone, u Apple TV tato možnost chybí. I když by se mohlo zdát, že je to logické, vzhledem k tomu, že Apple TV je většinou připojena k televizoru, na kterém máme grafické rozhraní, přes které lze Apple TV aktualizovat, někteří uživatelé si myslí, že by Apple měl přece jen přidat možnost aktualizovat Apple TV přímo z iPhone. Uživatelé na Redditu dokonce již vytvořili koncept toho, jak by mohlo rozhraní pro aktualizaci software v Apple TV vypadat. Jednalo by se o možnost, která bude v rámci aplikace Domácnost, kde se nyní aktualizuje HomePod a zkrátka byste pod HomePodem měli možnost aktualizovat také Apple TV. Ostatně HomePod a Apple TV využívají stejný operační systém. Uvidíme tedy, zda Apple vyslyší volání uživatelů na Redditu a tuto možnost nabídne. Nás by ale nikdy nenapadlo, že je to něco, co by uživatelé skutečně chtěli a usnadnilo by jim to život. Na koncept toho, jak by funkce vypadala, se můžete podívat níže.