Geekbench 5 vs. Geekbench 6: Jak se v nich výkonnostně liší MacBook Air M1?

Včera jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že vývojáři z Primate Labs vydali po dlouhých čtyřech letech novou verzi nástroje pro měření výkonu smartphonů, tabletů a počítačů v podobě Geekbench 6. Ten sice přímo vychází ze svého předchůdce Geekbench 5, nicméně podle vyjádření vývojářů obsahuje celou řadu nejrůznějších optimalizací nástrojů pro měření výkonu jednotlivých složek hardwaru, díky čemuž by tak měla být veškerá měření mnohem přesnější než tomu bylo dříve. Tvůrci dokonce svému novému nástroji, který je mimochodem pro nekomerční užití zcela zdarma, věří natolik, že o výsledcích z něj hovoří doslova jako o „velmi přesném odrazu reality“. A co to znamená pro nás, fanoušky technologií? Přeci to, že se v následujících dnech a týdnech dočkáme spousty nových výkonnostních testů provedených právě přes Geekbench 6 s cílem zjistit, jak na tom stávající hardwary výkonnostně skutečně jsou.

První srovnávací výkonnostní test Geekbench 5 vs. Geekbench 6 jsme provedli na našem magazínu již včera a to konkrétně u iPhonu 14 Pro s tím, že se výsledky rozcházely relativně dost. Dnes proto na tento test do jisté míry navážeme měřením výkonu MacBook Air M1 z roku 2020, který jsme také již stihli novým benchmarkem prohnat. Na výsledek se můžete podívat v galerii níže s tím, že už nyní můžeme prozradit, že majitele těchto strojů takřka 100% potěší.

Jak můžete sami vidět, rozdíly v měření Geekbench 5 a 6 jsou poměrně výrazné i u výkonnostně relativně slabého zařízení jako je MacBook Air M1. O to zajímavější bude sledovat, co se podaří naměřit u těch nejvýkonnějších bestií ve formě MacBooků Pro M2 Pro a M2 Max, potažmo u Macu Studio s M1 Ultra.

Geekbench 6 pro Mac stáhnete zde