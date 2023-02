Geekbench 5 vs. Geekbench 6: Jak se v nich výkonnostně liší iPhone 14 Pro?

Je tomu jen pár desítek minut, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že vývojáři z Primate Labs Inc. vydali novou verzi suverénně nejoblíbenějšího nástroje pro měření výkonu smartphonů, tabletů a notebooků ve formě Geekbench. Nová verze nese dle očekávání název Geekbench 6 a vývojáři se v ní dle svých slov zaměřili primárně na optimalizace jednotlivých měření, které mají nyní dle jejich slov ještě lépe odrážet realitu. Jinými slovy, hodnoty naměřené v Geekbench 6 by měly být o poznání přesnější než ty získané přes Geekbench 5. Ten ostatně vyšel již v roce 2019 a tak lze do jisté míry pochopit, že nebyl schopný držet se současnými technologiemi použitými v telefonech tak úplně krok. Ostatně, vždyť v roce 2019 vyšel spolu s ním i iPhone 11 (Pro), který je oproti nynějším iPhonům 14 (Pro) skutečně citelně pomalejší. A právě na iPhone 14 Pro jsme si posvítili v našich prvních měřeních v Geekbench 6. Pokud vás tedy zajímá, na jaké hodnoty se telefon dostal v novém nástroji a co jsme naměřili jen o pár minut později v nástroji starém (tedy Geekbench 5), mrkněte do galerie pod tímto odstavcem. Odchylky měření jsou totiž poměrně zajímavé a jen potvrzují to, že nás v nadcházejících týdnech čeká zřejmě spousta nových výkonnostních testů s cílem „přeměřit“ to, co se doposud měřilo s nižší přesností.

iPhone 14 Pro v Geekbench 5 a 6 Geekbench 5 iPhone 14 Pro 2 Geekbench 5 CPU Geekbench 5 iPhone 14 Pro 1 Geekbench 5 GPU Geekbench 6 iPhone 14 Pro 5 Geekbench 6 CPU Geekbench 6 iPhone 14 Pro 9 Geekbench 6 GPU Vstoupit do galerie