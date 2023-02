Proč byste si měli co nejdříve nainstalovat iOS 16.3.1 a macOS 13.2.1

Již od včerejšího večera mohou majitelé kompatibilních iPhonů stahovat do svých zařízení nejnovější aktualizaci veřejné verze operačního systému iOS 16, konkrétně tedy verzi iOS 16.3.1. Tato aktualizace obsahuje kromě jiného také opravu poměrně závažné bezpečnostní chyby, proto byste přechod na nejnovější verzi neměli zbytečně oddalovat, stejně jako aktualizaci na macOS 13.2.1.

Společnost Apple včera večer uvolnila pro veřejnost aktualizaci svého operačního systému iOS 16.3.1. pro iPhony a macOS Ventura 13.2.1 pro kompatibilní Macy. Uživatelům je dlouhodobě doporučováno provádět aktualizace operačních systémů pokud možno ihned, a to především z bezpečnostních důvodů. Řada uživatelů aktualizaci odkládá nebo zcela odmítá, a to většinou z důvodu obav o zhoršený výkon nebo nároků na baterii, bezpečnost by ale měla být vždy na prvním místě.

Nejnovější aktualizace operačních systémů od Applu – tedy iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1 a macOS Ventura 13.2.1 obsahují kromě drobných oprav chyb také opravu některých bezpečnostních chyb. V případě macOS Ventura se jedná konkrétně o opravu chyby ve Webkitu, která umožňovala spouštění škodlivých kódů prostřednictvím webového obsahu. Společnost Apple v souvislosti s touto bezpečnostní chybou uvedla, že si je vědoma toho, že by zmíněný problém mohl být aktivně využit. Operační systém macOS Ventura 13.2.1 žádné další významné opravy nepřináší.