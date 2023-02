Nejlepší romantické filmy na Netflixu, které vám zpříjemní Valentýna

Na dnešní den připadá Valentýn, který se v našich luzích a hájích těší v posledních letech čím dál tím větší oblibě. Pokud jej tedy máte v plánu se svou drahou polovičkou oslavit, určitě je jednou z nejpříjemnějších možností sledování nějakého toho romantického filmu. A právě Netflix jich nabízí hned několik. Pokud si tedy budete chtít udělat s vaší drahou polovičkou romantický večer, třeba vám kulisu může dělat nějaká povedená netflixová slaďárna.

Láska přes okno

Pokud skutečně budete mít tento víkend náladu na romantický film, zkuste to s Láskou přes okno. Raquel je už dlouho zamilovaná do svého souseda, který konečně začne její city opětovat. jeho rodině se to ale nelíbí. Zápletka je na světě.

Milostná past

Romantická vánoční komedie s překrásnou Ninou Dobrev. Hlavní hrdinka se seznámí s mužem přes seznamovací aplikaci. Rozhodne se, že za ním přijede na Vánoce. Bohužel jde ale o někoho úplně jiného.

After: Polibek

Typický příběh „bad boye“ Hardina a hodné holky Tessy, kteří, i když jsou z úplně jiných světů, zamilují se do sebe. Záhy se tedy od svých vlastních světů oprostí a vytvoří svůj vlastní. Příběh popisuje vše, co patří do každé první lásky, a to včetně velké zrady.

Stánek s polibky

Film vyobrazuje úžasné přátelství dívky Elle a chlapce Lee, kteří mají spolu od dětství nastavená určitá pravidla, a to včetně „žádného randění s příbuzným druhého“. Pravidla jsou jedna věc, ovšem láska druhá. Jakmile se do někoho zamilujete, pravidla jdou stranou. Elle tak začne randit s králem střední školy, jenž je Leeův bratr. Na Netflixu rovněž naleznete pokračování.

Všem klukům, které jsem milovala

Lara Jean, jejíž matka byla Korejka, je tichá a nenápadná, ovšem plná citu, které avšak nedokáže verbálně projevit. Proto svým vyvoleným píše zamilované dopisy, které ale nikdy nepošle a schovává je v šatníku v krabičce. Její mladší všetečná sestra jednoho dne dopisy objeví a rozešle je. Na Netflixu najdete také další dva díly.

Čára

Film o dívce, která je extrémně vysoká a všichni kluci z její školy jsou menší než ona. Jednoho dne do školy nastoupí nový kluk, který ji konečně výškou předčil. Její cíl je tedy jasný. Postupně ale zjišťuje, že výška, co se lásky týče, není všechno.

Poslední léto

Film jak dělaný pro teenagery. Parta středoškolských studentů zažívá letní románek před nástupem na vysokou školu, která dle jejich názoru mnoho změní. Pokud přežijete pomalý začátek, film se vám bude líbit.