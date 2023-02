Kolik stojí vyrobit iPhone 14 Pro Max? Díly jsou překvapivě levné

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to asi bylo, kdybyste si iPhone koupili například nesestavený a poskládali si jej doma podle návodu a díky tomu ušetřili? Nebo ještě lépe – jaké by to bylo, kdyby Apple prodával iPhony jen a pouze za cenu dílů, ze kterých jsou sestrojené? Pokud ano a odpovědi jste se nedobrali, nezoufejte. Analytici z Counterpoint Research se totiž pár měsíců po představení iPhonů 14 (Pro) na jejich výrobní ceny podívali, aby si udělali obrázek o tom, na jaké úrovni jsou a popřípadě je porovnali s předešlými roky. A zjistili, že první odhady asijských médií nejsou daleko od pravdy.

Analytici z Counterpoint Research rozebrali do posledního šroubku konkrétně iPhone 14 Pro Max, aby následně identifikovali co největší množství komponentů v něm a dle toho pak sestavili cenovou mapu. Výsledkem je částka pohybující se kolem 464 dolarů (tedy asi 10 300 Kč) za základní 128GB iPhone 14 Pro Max. Ten se přitom na našem trhu prodává za 36 990 Kč, takže rozdíl je vskutku markantní. Poměrně zajímavé je pak to, že detailní rozborka přišla s cenou jen zhruba o 40 dolarů nižší než prvotní odhady z Asie, což lze s trochou nadsázky interpretovat tak, že skrytí výrobní ceny začíná být pro Apple prakticky nemožné. Pokud bychom jí pak chtěli porovnat například s předloňským rokem a iPhonem 13 Pro Max, zjistili bychom, že je o 3,7 % vyšší a to zejména kvůli tomu, že podražily jak displeje, tak i procesory.

Byla by však chyba si myslet, že zbytek peněz jde přímo do kapsy Applu. Ve výše uvedených 464 dolarech totiž není započtena montáž, logistika, vývoj, ale samozřejmě ani software ve formě operačního systému a aplikací a tak podobně. Bavíme se tedy skutečně jen o cenách komponentů, které se sice mohou zdát na první pohled směšně nízké, avšak na ten druhý při přičtené dalších nákladů je zřejmě hned každému jasné, že je vše zcela jinak. Ostatně, vzpomeňme na památná slova Tima Cooka, který se v jednom z rozhovorů ohledně odhadů výrobních cen iPhonů nechal slyšet, že ještě nikdy neviděl takový odhad, který by se alespoň mírně blížil realitě.