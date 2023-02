Proč je iPhone 14 výkonnější než iPhone 13, přestože mají stejný procesor

Zatímco v předešlých letech bylo tradicí, že ruku v ruce s novými iPhony představil Apple i nové procesory pro ně, v loňském roce tuto tradici dodržel jen způlky. Zatímco řada Pro se totiž nových procesorů dočkala, základní iPhony 14 dostaly do vínku „jen“ rok staré čipy A15 Bionic. I přesto jsou však „čtrnáctky“ výkonnější než loňské iPhony 13, byť mají naprosto stejné CPU. Proč?

Fotogalerie iPhone 14 Plus LsA 6 iPhone 14 Plus LsA 7 iPhone 14 Plus LsA 8 iPhone 14 Plus LsA 9 iPhone 14 Plus LsA 10 iPhone 14 Plus LsA 11 iPhone 14 Plus LsA 12 iPhone 14 Plus LsA 13 iPhone 14 Plus LsA 14 iPhone 14 Plus LsA 15 iPhone 14 Plus LsA 16 iPhone 14 Plus LsA 17 iPhone 14 Plus LsA 18 iPhone 14 Plus LsA 19 iPhone 14 Plus LsA 20 iPhone 14 Plus LsA 21 iPhone 14 Plus LsA 22 iPhone 14 Plus LsA 23 iPhone 14 Plus LsA 24 iPhone 14 Plus LsA 25 Vstoupit do galerie

Odpověď na tuto otázku poskytl nyní po měsících čekání oficiálně i samotný Apple a to ústy šéfa vnitřního designu iPhonů Richarda Dinha v jednom z rozhovorů. O nic překvapivého se však ve výsledku nejedná. Dinh totiž de facto potvrdil dřívější spekulace jablíčkářů o podstatně lepším odvodu tepla od procesoru, kterého Apple docílil u iPhonů 14 přepracováním vnitřního designu telefonu. To jinými slovy znamená, že je procesor v iPhonech 14 schopný pracovat na maximum delší dobu, jelikož se pomaleji přehřívá a tedy jej není nutné softwarově „přiškrcovat“ tak brzy jako tomu je u iPhonů 13. Rozdíl sice není vyloženě markantní, nicméně je pozitivní vidět, že lze lepších výkonnostních výsledků dosáhnout i jinak než vývojem pokročilejších procesorů. Právě to by ostatně mohlo být pro Apple do budoucna poměrně klíčové, jelikož zatímco základní iPhony se mu již z hlediska vnitřního designu „optimalizovat“ podařily, řada Pro na pomyslnou optimalizaci stále čeká. Jakmile se tedy Applu podaří učinit i zde, výkonnostně řada Pro odskočí od konkurence ještě více.