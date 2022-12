Známe výrobní cenu iPhonu 14 Pro Max. Pořádně vás naštve

Není žádným tajemstvím, že marže Applu z prodejů iPhonů jsou mnohem větší než marže konkurenčních výrobců z jejich telefonů. Zatímco ti totiž přidávají k ceně jejich telefonů klidně jen jednotky či maximálně nižší desítky procent, Apple se marží absolutně nebojí a ceny iPhonů nastavuje tak, aby byly co možná nejvyšší, přičemž ani letos tomu není v tomto směru jinak. Výrobní cena iPhonů 14 Pro Max je sice vyšší než tomu bylo loni, to však nemění nic na tom, že marže na nich jsou i nadále extrémní.

501 dolarů. Tak přesně tolik platí údajně Apple za výrobu iPhonu 14 Pro Max, což je jen pro zajímavost o 60 dolarů více než kolik platil loni za iPhony 13 Pro Max – tedy alespoň podle analýzy asijského portálu DigiTimes. Maloobchodní cena tohoto telefonu je přitom v USA nastavena na 1099 dolarů, takže je evidentní, že marže na telefonu je nastavena i nadále na extrémních více než 50 % a tudíž lze bez jakékoliv nadsázky říci, že prostor pro zlevnění tu je a je opravdu obrovský. Ano, výrobní cena iPhonu neodráží ani zdaleka celkovou investici, kterou do něj musel Apple vložit, jelikož se v ní neodráží vývoj a tak podobně, ale vzhledem k tomu, že jsou modely 14 Pro Max předešlé generaci jen relativně málo vzdálené, nemá smysl si nalhávat, že by zde byl Apple schopen vynaložit na výzkum a vývoj tak velké finance, aby z více než 50% marže byla náhle třeba jen 10%. Zkrátka a dobře, i letos jsou iPhony pro Apple neuvěřitelným zlatým dolem.

Ačkoliv je do jisté míry výrobní cena iPhonů 14 Pro Max šokující, jedním dechem je třeba znovu zopakovat, že se skutečně nejedná o nic nového pod sluncem a že je navíc evidentní, že jablíčkářům plnit kapsu Applu vysokou marží absolutně nevadí. Navíc je třeba říci, že cenová politika je jen a pouze v rukou výrobce a pokud se zákazníkům nelíbí, svůj nesouhlas mohou vyjádřit jednoduše tak, že jeho produkt nezakoupí. Protestovat proti vysoké marži však příliš smysl nemá, byť to člověka může naštvat sebevíc. Apple totiž holt nemá sebemenší důvod ke změně své cenové politiky a to ani v období, kdy celý svět řeší potenciální finanční krizi.