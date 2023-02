Iker Casillas se připojil k týmu ambasadorů společnosti XTB

Tisková zpráva: Iker Casillas, jeden z celosvětově nejlepších brankářů všech dob, se stává novým globálním ambasadorem značky XTB. Toto spojení mezi investiční společností a bývalým kapitánem nejlepší španělské fotbalové generace je součástí dlouhodobé marketingové strategie brokera XTB.

„Jsem velmi hrdý na to, že mohu spojit svou tvář s XTB, jednou z nejlepších globálních investičních společností. Ve fotbale, stejně jako ve financích, je zapotřebí trénovat, mít dobrou podporu a mentalitu vítěze,“ říká Iker Casillas.

Iker Casillas se připojuje k ambasadorům značky globálního fintechu. Broker XTB je známý tím, že spolupracuje s těmi největšími jmény ze světa sportu, jako je například globální ambasador značky Conor McGregor, několikanásobný šampion UFC, podnikatel a obchodní i sportovní ikona. Joanna Jedrzejczyk, polská bojovnice a bývalá šampionka UFC, a Jiří Procházka, český mistr smíšených bojových umění a bývalý šampion UFC v polotěžké váhové kategorii.

„Iker Casillas je ukázkou píle, vášně, vytrvalosti a dokonalosti ve všem, co dělá – i teď v roli investora, podnikatele a člověka, který se stále učí a profesně rozvíjí. Finanční trhy se v uplynulých letech rychle vyvíjely. Stále více zákazníků se při investování svých peněz poohlíží mimo své hřiště. Náš nový ambasador XTB vybudoval svůj úspěch tvrdou prací, strategií a silnou mentalitou vítěze. Právě tato schopnost týmové práce, vůdčích schopnosti a jeho profesionalita v práci jsou atributy, které sdílíme i my v XTB,“ dodává Omar Arnaout, CEO XTB.

Casillas, který byl po dobu pěti let považován FIFA a UEFA za nejlepšího brankáře světa díky oceněním FIFA/FIFAPro World XI a UEFA Team of the Year, a který je v současnosti zástupcem generálního ředitele nadace Realu Madrid, se objeví ve spotu XTB na podporu nabídky společnosti. Kampaň nabízí nový pohled na investování, díky nejmodernějším technologiím a rozvoji digitálních nástrojů se diverzifikace a hledání nových investičních alternativ staly dostupnými pro všechny, kteří chtějí začít investovat své finance. XTB ve své kampani s Casillasem zdůrazňuje potřebu mít kvalitního investičního partnera a také výhody investování s XTB, jednou z nejuznávanějších, nejspolehlivějších a nejkonkurenceschopnějších globálních investičních společností. Bývalý hráč Realu Madrid vyzdvihuje výhody XTB a její online investiční platformy, která obsahuje analýzy trhu, důležité informace, vzdělávání a podporu.