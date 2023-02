Apple v tichosti vyřešil jeden z nejbizarnějších problémů Apple TV

Není tomu tak dávno, co si začali jablíčkáři dobírat Apple za to, že vyžaduje po přechodu na iOS 16, iPadOS 16 a tvOS 16 k potvrzení nových podmínek iCloudu na Apple TV vlastnictví iPhonu, iPadu či Macu. Háček je však v tom, že doposud fungovaly Apple TV absolutně nezávisle na jakýchkoliv jiných Apple produktech, díky čemuž je tak relativně velké množství uživatelů používalo coby jediný Apple produkt v jejich vlastnictví například pro snadný přístup ke streamovacím službám. Bez jakékoliv nadsázky se tak dá říci, že přechodem na nové OS začal Apple po majitelích Apple TV vyžadovat koupi dalších produktů ze své dílny. To se však nyní po kritice změnilo.

Poté, co začali majitelé Apple TV na sociálních sítích v čele s Twitterem poukazovat na absurdnost novinky z dílny Applu, ten se pravděpodobně rozhodl plán buď přehodnotit, nebo upravit v případě, že se z jeho strany jednalo o chybu. V tichosti totiž začal nově umožňovat přijetí nových podmínek iCloudu na webu iCloud.com po přihlášení přes Apple ID. Jakmile tak uživatel, který ještě podmínky neodsouhlasil, učiní, vyskočí mu ve webovém prohlížeči okno, které po něm bude právě odsouhlasení vyžadovat. Jakmile se tak stane, jsou podmínky přijaty automaticky na všech zařízeních spárovaných s daným Apple ID, díky čemuž tedy odpadá nutnost vlastnění jakéhokoliv jiného hardwaru z dílny Applu. Poměrně úsměvné je nicméně to, že zprvu o této „novince“ informoval skrze podpůrný dokument na svém webu, který však později z neznámého důvodu stáhl.