Super Bowl živě: Kde sledovat finále NFL i s epickou halftime show

Pokud jste fanoušky amerického fotbalu, Super Bowl živě by na vašich obrazovkách neměl v nadcházejících hodinách rozhodně chybět. V noci z neděle 12. na pondělí 13. února, konkrétně pak od 00:30, se totiž na stadionu State Farm Stadium v Arizoně proti sobě postaví Philadelphia Eagles a Kansas City Chiefs, kterým se podařilo projít play-off NFL až do finále. Který z těchto týmů však dokráčí na stupínek nejvyšší? A jaký program přinese letošní halftime show, jejíž hlavní hvězdou má být zpěvačka Rihanna a jedním z hlavních sponzorů pak Apple? To a mnohem víc se dozvíme již brzy.

Super Bowl živě

Super Bowl živě lze v České republice sledovat i s českým komentářem konkrétně na stanici Premier Sport 2 a to od 00:30 s tím, že od 23:40 poběží předzápasové studio. Pokud tedy tento kanál přijímáte, není co řešit. Pokud tomu tak však není, je zřejmě nejjednodušší cestou si předplatit sportovní balíček internetové televize Telly na 14 dní, který vychází na 250 Kč a kromě Premier Sport 2 a 1 obsahuje třeba i Nova Sport 1 až 4, Eurosport, Arena Sport a řadu dalších kanálů. Objednání balíčku je navíc velmi jednoduché a rychlé, takže se na Super Bowl můžete dívat doslova pár vteřin po jeho zakoupení přímo na vašem mobilu, tabletu či notebooku.

Sportovní balíčky Telly naleznete zde