WhatsApp nabídne na iPhone jednu z nejzajímavějších vychytávek posledních let!

WhatsApp testuje jednu z nejzajímavějších vychytávek posledních let. Tu již sice dobře znají lidé, kteří používají iMessage, ale v rámci multiplatformních komunikátorů se bude jednat o skutečně zjaímavou věc. WhatsApp totiž ve své nejnovější beta verzi pro iPhone přišel s přepisem hlasových zpráv do textu. Pomocí této funkce lze automaticky nechat přepsat mluvené slovo do textu a zprávu odeslat jako klasickou textovou zprávu. To se hodí například v situacích, kdy jeden z dvojice, jenž si píše, řídí auto a nemůže držet telefon v ruce a psát na něm a druhý naopak nemůže přehrávat hlasové zprávy, protože je například v místnosti plné lidí.

Zatím však vše funguje pouze jednostraně a tak nám WhatsApp nedokáže psaný text přečíst. I tak se ale jedná o zajímavou funkci, kterou již nyní využívá řada lidí na iMessage. Funkce se navíc provádí přímo v telefonu a tak zpráva není zasílána na žádné servery předtím, než se přepíše do textu, což je výhoda z hlediska soukromí. V současné době se beta testování týká pouze verze WhatsApp pro iPhone a není jasné, kdy se dočkají testování také uživatelé Androidu. Aktuálně podobnou funkci v rámci multiplatformních komunikačních nástrojů nabízí Telegram, ovšem pouze pro prémium předplatitele. WhatsApp by měl funkci nabízet zdarma pro všechny, kteří jej využívají.

Unfortunately, WhatsApp is no longer developing the feature that lets us get a transcription for voice notes.

When a feature is under development, things like that may happen. https://t.co/gYOTiy3Sxm

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 23, 2022