Tato aplikace optický zoom i na iPhony, které nemají teleobjektiv

Mezi základními iPhony a modely Pro nalezneme celou řadu rozdílů, přičemž tím zřejmě největším je nasazení teleobjektivu, díky kterému lze fotit s optickým přiblížením. Za tento „luxus“ si však nechává Apple u iPhonů Pro poměrně výrazně připlatit, což může mnohé uživatele do jisté míry odradit – tedy minimálně v případě, že už teď ví, že toho na teleobjektiv nafotí málo. Přesně pro ty je tu nicméně aplikace Halide, která ve verzi 2.11 přináší funkce teleobjektivu i na iPhony, které jím hardwarově nedisponují.

Ano, čtete správně. Aplikace Halide je skutečně dokáže přidat na non-Pro iPhone bez teleobjektivů jeho funkce. Jasně, nejedná se o plnohodnotný optický zoom, ale díky umělé inteligenci je nyní aplikace schopná při dvojnásobném digitálním zoomu vše pomocí umělé inteligence velmi dobře doostřit a dosáhnout díky tomu takřka výsledku klasického teleobjektivu. Asi vás proto nepřekvapí, že tato funkce nese název Neural Telephoto, tedy velmi zjednodušeně přeloženo do češtiny neuronové/strojovým učením upravené teleobjektivové fotky. Super je pak to, že fotit lze takto jak do HEIC a JPEG, tak i do RAWu, byť samozřejmě s tím, že zatímco HEIC a JPEG doostření pomocí AI ukládá, RAW nikoliv. Pokud vás tedy schopnosti Halide zaujaly, stojí za to aplikaci vyzkoušet. Jen myslete na to, že její roční předplatné vychází na 319 Kč, měsíční předplatné pak na 79 Kč a v případě zakoupení navždy je to 1590 Kč.