Netflix: Od hesla „Láska znamená sdílet heslo“ k pokutám za jeho sdílení

Psalo se datum 10. 3. 2017, když se v osm ráno na oficiálním Twitter účtu společnosti Netflix objevil příspěvek „Love is sharing a password“, tedy volně přeloženo „Láska znamená sdílet heslo“. O šest let později ta stejná společnost zavádí pokuty za to, že budete heslo sdílet. Na první pohled se to může zdát pokrytecké, ovšem na straně druhé je potřeba se na vše dívat s trochu větším nadhledem. V polovině loňského roku měl Netflix 220 milionů předplatitelů a jak sama společnost nyní tvrdí, téměř polovina z nich sdílí heslo mimo vlastní domácnost. I kdyby jen 10 % těch, kteří mají nyní heslo od kamaráda, koupilo jen nejlevnější předplatné služby, přichází Netflix každý jeden měsíc o 80 milionů dolarů, tedy o 1,75 miliardy korun. Ročně by tak byl příjem Netflixu o miliardu dolarů, tedy více než 20 miliard korun vyšší.

Samozřjemě si nyní můžete říct, že je to miliarda, za kterou si šéfové společnosti koupí další soukromý tryskáč nebo pár desítek Rolls-Royců, ovšem může to být také miliarda, za kterou se natočí pár sakra dobrých filmů nebo seriálů. Chápu, že řada lidí nyní vnímá Netflix jako pokryteckou společnost, na druhou stranu mi to přijde podobné jako se smát Billu Gatesovi za to, že v roce 1981 řekl, že nikdo nebude nikdy potřebovat víc než 640K RAM. Nechci se nijak zastávat Netflixu, se kterým mám společného jen to, že si jeho službu poctivě platím a platím ji i svým rodičům, ovšem na druhou stranu kopat nyní do společnosti za to, že chce růst, mi přijde trošku zbytečné.

Obzvlášť komentáře, které tvrdí, že nyní konečně službu zruší, protože na ni stejně nic není, mi přijdou trošku úsměvné. Pokud vám služba nedává to, za co platíte, nebo toho dává málo, pak ji zrušte, protože vám nedává to, co jste očekávali. Nerušte ji za to, že ji už nadále nebude tak snadné okrádat. Netflix napsal špatný tweet a nikdo mu to nikdy neodpáře. Ovšem od začátku je jasně uvedeno v jeho licenčních podmínkách, že se předplatná vztahují na domácnosti a domácnost skutečně není kamarád, který u vás před pěti lety strávil sobotní oběd. Zda je Netflix dobrá nebo špatná služba a zda si zaslouží vaše peníze si musí rozhodnout každý sám, ovšem osočovat jej za to, že před 6 lety udělal jeden příspěvek na sociální síti, který udělal správce sociální sítě, jenž nerozhoduje o dalších aktivitách společnosti, je z mého pohledu tak trochu hloupost.