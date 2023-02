Netflix poplatek za sdílení účtu: Kolik stojí v zahraničí nově to, co bylo doposud zdarma?

Včera jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Netflix zahájil tažení proti neoprávněnému sdílení uživatelských účtů. Boj však „naštěstí“ započal zatím jen v několika zemích, díky čemuž si tak můžeme v našich luzích a hájích sdílení účtů zatím ještě nějakou chvíli užít. A nejen to, s ohledem na poplatky za sdílení účtů v zahraničí si můžeme nyní udělat obrázek o tom, jaké částky si za tuto novinku Netflix účtuje a na co se tedy musíme připravit.

Poplatky za sdílení jsou sice zatím dostupné jen v několika zemích, nicméně už nyní je jasné, že se jejich výše liší a to jednak poměrně výrazně a jednak dokonce i v zemích platících stejnou měnou. Níže naleznete výčet všech zemí, ve kterých je již poplatek za sdílení účtu dostupný přepočítaný na české koruny.

Španělsko – v přepočtu 142 Kč

Portugalsko – v přepočtu 95 Kč

Kanada – v přepočtu 131 Kč

Nový Zéland – v přepočtu 112 Kč

Peru – v přepočtu 45 Kč

Kostarika – v přepočtu 66 Kč

Chile – v přepočtu 67 Kč

Jak tedy můžete sami vidět, zatímco v některých zemích jsou poplatky snesitelné, jinde jsou zhruba na dvou třetinách základního předplatného. Připomeneme, že to stojí 199 Kč, avšak je omezené jen na HD rozlišení. Pokud si však člověk předplácí Standard za 259 Kč ve Full HD, potažmo Premium za 319 Kč ve 4K, jsou rázem poplatky o něco snesitelnější. Jen je samozřejmě potřeba pamatovat na to, že jednotlivá předplatná mají už „v základu“ omezení ve formě počtu zařízení, ze kterých se dá v jeden okamžik dívat. To jinými slovy znamená, že k Basic předplatnému si nelze přikoupit možnost sdílení účtu, jelikož v rámci tohoto předplatného lze v jednu chvíli sledovat Netflix jen na jednom zařízení. V případě předplatného Standard si pak lze přikoupit jedno sdílení účtu a k Premium překvapivě „jen“ dvě, přestože lze v rámci tohoto předplatného sledovat Netflix až na čtyřech zařízeních současně. Netflix tímto krokem chce pravděpodobně docílit toho, aby uživatelé upřednostňovali přímé předplácení samostatného účtu, nežli sdílení za poplatek.