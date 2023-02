Google Maps si konečně začnou pořádně rozumět s Dynamic Islandem z iPhonů 14 Pro

Google i nadále zajímavým způsobem vylepšuje své Mapy. V poslední aktualizaci rozšiřuje dostupnost AR funkcí, ale hlavně přidává funkci „Přehledné trasy“ na uzamčené obrazovky jak smartphonů s operačním systémem Android, tak iOS. Novinka přináší aktualizované odhadované časy přímo na zamykací obrazovku. Na Androidu budou Mapy Google využívat běžná systémová oznámení, zatímco aplikace pro iPhone bude využívat Live Activities představené s iOS 16.1. A to znamená jediné – kromě zobrazení na Lock Screenu budou konečně Google Mapy fungovat s Dynamic Islandem iPhonů 14 Pro.

Dříve byly tyto informace dostupné pouze po odemknutí telefonu, což nyní tato aktualizace skvěle vyřeší. Aplikace navíc data automaticky aktualizuje, pokud se vydáte jinou cestou. Vývojáři rovněž slibují, že v příštích měsících spustí volitelnou funkci týkající se náhradních tras. Zajímavá je také možnost vyhledávat stanice veřejné dopravy, restaurace, obchody a další za pomoci překryvné vrstvy Google Maps Live View AR. Nicméně na tuto funkci si prozatím musíme nechat zajít chuť. Poté, co byla novinka spuštěna v listopadu v Londýně, Los Angeles, New Yorku, Paříži, San Franciscu a Tokiu přichází nyní do Barcelony, Dublinu a Madridu. Rozšířená funkce vyhledávání Google Maps Live View, která pomáhá s navigací uvnitř letišť, vlakových nádraží a nákupních center, se rozšiřuje o více než 1000 nových míst v Barceloně, Berlíně, Frankfurtu, Londýně, Madridu, Melbourne, Paříži, São Paulu, Singapuru, Sydney, Taipei i Praze.

Zajímavá je funkce Immersive Views, která je nově spuštěna v Londýně, Los Angeles, New Yorku, San Franciscu a Tokiu. V nadcházejících měsících bude k dispozici v Amsterdamu, Dublinu, Florencii, Benátkách a dalších městech. Funkce spočívá ve virtuálním se vznášením nad budovou a hledání například vchodů. Uživatel může zároveň vidět, jak oblast vypadá v různých denních dobách. Používáte Google Mapy?