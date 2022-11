Jak využít Živé aktivity v iOS 16 naplno

Jednou z novinek, které přinesl operační systém iOS 16, jsou takzvané Živé aktivity. Co vlastně tato funkce znamená, jak ji na iPhoniu s iOS 16 využít opravdu na maximu, a které aplikace již nabízí podporu pro Živé funkce? To se dozvíte v dnešním článku.

Co jsou Živé aktivity v iOS 16?

Jedná se o funkci, která uživatelům umožňuje mít přehled o záležitostech, jako je cvičení, dodávky jídla nebo třeba sportovní zápasy, i na zamčené obrazovce jejich iPhonu. Pokud si tedy například objednáte dodávku jídla přes aplikaci, která nabízí podporu pro Živé aktivity, můžete stav vaší objednávky pohodlně sledovat i na zamknuté obrazovce vašeho telefonu, kde se zobrazí v podobě kompaktního panelu. Tyto panely jsou v drtivé většině případů plně interaktivní.Oproti widgetům na zamknuté obrazovce fungují Živé aktivity odlišným způsobem. Aktualizace, které živá aktivita přijímá, jsou prováděny prostřednictvím vzdálených oznámení push nebo ze samotné aplikace prostřednictvím ActivityKit.

Jak aktivovat Živé aktivity na iPhonu s iOS 16

Jak aktivovat Živé aktivity na iPhonu s iOS 16? Stejně jako v ostatních případech spusťte na vašem iPhonu Nastavení a zamiřte do sekce Face ID a kód. Potvrďte přihlášení a zamiřte zcela dolů. Zde nakonec stačí aktivovat položku Aktivity živě.

Fotogalerie iOS 16 Zive aktivity aktivace 1 iOS 16 Zive aktivity aktivace 2 iOS 16 Zive aktivity aktivace 3 iOS 16 Zive aktivity aktivace 4 Vstoupit do galerie

Živé aktivity fungují u každé z kompatibilních aplikací jinak – vždy záleží na konkrétní aplikaci a také na přidělených oprávněních a přístupu. V řadě aplikací budete pro aktivaci Živých aktivit muset spustit samotnou aplikaci, zamířit do nastavení a zde provést potřebná oprávnění. V rámci Živých aktivit mohou uživatelé nejen sledovat na uzamčených obrazovkách svých iPhonů užitečné údaje a informace, ale také s danou aplikací do jisté míry interagovat, případně klepnutím přejít přímo do dané aplikace. Při interakci s panely Živých aktivit se nemusíte bát, že by případné odstranění dané aktivity z uzamčené obrazovky jakkoli narušilo chod příslušné aplikace. Pokud odsunutím smažete panel Živé aktivity s údaji o vašem cvičení, cvičení se nezastaví, dokud tak manuálně neučiníte v příslušné aplikaci. Stejně tak nedojde třeba ke zrušení objednávky jídla. Panel Živé aktivity může na zamknuté obrazovce iPhonu setrvat po dobu až dvanácti hodin – v aktivním stavu vydrží osm hodin, než je aplikace sama ukončí, a po dobu zbylých čtyř hodin se zobrazuje v ukončeném stavu.