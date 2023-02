Apple.cz hledá vedoucího Pražské prodejny!

Společnost Apple na svých oficiálních webových stránkách zveřejnila inzerát s názvem Apple Shop Leader – Prague. Ačkoli by se mohlo zdát, že Apple pod tímto pojmem hledá zaměstnance přímo do své prodejny, tedy do Apple Store, která však v ČR prozatím oficiálně nefunguje, opak je pravdou. Apple totiž začal v rámci svého oficiálního webu a jeho sekce Kariéra u Apple nabízet také pozice u svých partnerských prodejen a v popisu pozice se dozvíte: „Spolupracujeme s prodejnami našich maloobchodních partnerů na růstu prodejů celého ekosystému produktů a služeb Apple v prostředí jejich poboček. Jsme tady, abychom zajistili plynulý chod obchodních procesů, dodržení našich standardů vystavení a konzistentní doručení zákaznického zážitku Apple.“

Jako partnerské prodejny označuje Apple takzvané APR a AAR. Jedná se například o prodejny společnosti iStores a dalších partnerů. Oficiálně se jako Apple Shop označuje obchod společnosti Apple umístěný v rámci kamenné pobočky Alzy. Tyto místa, kde v rámci Alzy koupíte Apple produkty v kamenných pobočkách jsou tím, co se oficiálně označuje jako Apple Shop, ovšem jak známe Apple, názvy některých pozic nebo označení si celkem rád přizpůsobuje tak, jak se zrovna hodí a proto je možné, že pozice bude ve zcela jiné prodejne, než je Alza. Pokud vás však láká vést prodejnu společnosti Apple, i přesto, že se nejedná o oficiální Apple Store, stačí přidat svůj životopis přímo na apple.cz a možná se štěstí usměje právě na vás.